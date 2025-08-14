Cronología del amor de Evangelina Anderson y Martín Demichelis: 17 años juntos, un secreto escandaloso y rumores de infidelidades

Luego de meses de especulaciones, Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis tras 17 años juntos y 3 hijos en común. La pareja ya había enfrentado diversas turbulencias en su relación y la revelación de un "secreto" que ponía en escena a un cuarto hijo del exjugador generó un gram raid mediático. Sin embargo, esto no fue motivo de ruptura en aquel entonces y la modelo aseguró que continuaban juntos. Ahora, el panorama es otro y Eva reveló que están separados "hace mucho".

Evangelina Anderson y Martín Demichelis, separados

Tras 17 años juntos y tres hijos en común, Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron punto final a su amor. Así lo confirmó la integrante de "Los 8 escalones" en "Desayuno americano" cuando le preguntaron al respecto. "Estoy separada. Estamos muy bien", expresó. Y, sin entrar en los rumores de infidelidad por parte del exjugador, agregó: "No voy a detalles porque hay una familia y tres hijos. Estamos separados hace mucho".

"Pavadas no, gracias por preocuparse", cerró Eva ante los cronistas que buscaban su palabra. Antes de irse, negó que se haya borrado el tatuaje que comparten con su ex. Su confirmación llega luego de Ángel de Brito revelara en LAM que "hay una persona que se robó el corazón de él”. Pepe Ochoa, por su parte, confirmó que se trataba de una mujer argentina llamada Stephie Moreno, que lo conoció cuando él se desempeñaba como DT del club Rayados de Monterrey.

Martín Demichelis y Evangelina Anderson

Evangelina Anderson y Martín Demichelis se conocieron en Villa Carlos Paz en 2008 cuando el deportista la fue a ver a una obra teatral y quedó completamente flechado por la entonces vedette. Un año después, la actriz dejó su carrera en Argentina y se mudó a Múnich ya que él se desempeñaba como futbolista del Bayern Múnich en aquel entonces, porque ya esperaban a su primer hijo, Bastian, y sus visitas al país eran esporádicas.

Eva y Martín vivieron primero en Alemania, donde tuvieron que encontrarse en una nueva faceta como padres primerizos, y cuatro años después se trasladaron a Marbella. Precisamente, en un nuevo destino la exvedette volvió a estar en la dulce espera. Esta vez, se convirtieron en padres de una niña llamada Lola Demichelis. En 2017, la familia se completó con la llegada de Emma, la pequeña que hoy tiene 8 años y que causa mucha ternura en Instagram por su histrionismo y personalidad.

A través de las redes sociales, la pareja se mostraba feliz y viviendo una vida soñada en España junto a sus dos hijos. Sobre su estadía en Europa, Evangelina contaba a Clarín en 2019, cuando estaba a punto de volver a vivir en Alemania porque Martín Demichelis incursionaba como DT de un club alemán: "Yo ya conocía Europa mucho antes de ponerme de novia con él. A mis padres les gustaba mucho viajar, y en época de vacaciones levantaban campamento y nos íbamos a cualquier lado".

En este regreso a tierras alemanas, la artista se encargó de mostrar su rutina, los planes familiares y su increíble residencia. Además, compartió con sus millones de seguidores cómo se vive allá, cómo es su cultura y los detalles novedosos que no dejaban de sorprenderla.

Evangelina Anderson junto a sus tres hijos: Bastian, Lola y Emma Demichelis.

Después de esa experiencia, Evangelina Anderson y Martín Demichelis decidieron vivir en Argentina después de mucho tiempo. ¿El motivo? Él había aceptado ser el nuevo director técnico de River, el club de sus amores, en 2022. Ella lo acompañó en su decisión aunque, había trascendido que estaba un poco molesta con dejar su estabilidad en el viejo continente. En julio de 2024, tras ser desvinculado, Martín se instaló en México para dirigir Rayados de Monterrey mientras Eva aprovechó para retomar su carrera en Argentina participando del ciclo "Los 8 escalones".

Desde ese entonces, mantenían una relación a distancia que los mantenía enfocados en sus respectivos proyectos laborales. A esto se le sumó que, sorpresivamente, dejaron de mostrarse juntos en las redes y trascendieron rumores de affaire entre Martín Demichelis y una azafata.

Sin embargo, la propia Eva salió a desmentirlo con un contundente posteo, que los mostraba agarrados de la mano y acostados en la misma cama. “No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé qué es lo que buscan, pero teniendo un hijo en Argentina, hay un límite”, escribió junto a la imagen compartida en sus historias de Instagram. Luego, explotó una verdadera bomba que los volvió a poner en el foco mediático: trascendió que Martín Demichelis tiene otro hijo.

Martín Demichelis y su hijo, Facundo Bono.

El joven llamado Facundo Bono nació fruto de una relación previa a la suya con Evangelina y vive en Córdoba. El exjugador lo reconoció como su hijo muchos años atrás y hasta lo integró a la familia que tuvo con la top model, pero la noticia se hizo pública el año pasado. Ante el revuelo que generó en los medios, el primogénito de Martín fue quien contó su historia y dejó en claro que tanto él como ella lo recibieron con calidez, y le brindaron cariño en todo momento.

Hace algunas semanas, las versiones de crisis y separación regresaron con fuerza. En LAM contaron que ambos contaron que estaban separados en la escuela de sus hijos y, esta vez, lejos de negarlo, Evangelina decidió confirmar lo trascendido. Sin dudas, la cronología del amor de Evangelina Anderson y Martín Demichelis cuenta con una historia de 17 años juntos, un secreto escandaloso y rumores de infidelidades, que comenzaron en octubre de 2024.