La reacción de Evangelina Anderson al enterarse de que Martín Demichelis tenía otro hijo por fuera de su matrimonio

Evangelina Anderson y el vínculo inesperado con el hijo que Martín Demichelis tuvo antes de casarse

Evangelina Anderson y Martin Demichelis

En medio de rumores de separación y especulaciones sobre su vínculo, resurgió una noticia que se había dado a conocer poco tiempo antes de que el deportista dejara su cargo en el Club Atlético River Plate. Cuando se conoció la historia de Facundo Bono, hijo mayor del defensor, que nació antes de que él y la reconocida modelo se conozcan.

El joven es oriundo de Justiniano Posse, Córdoba, que durante años convivió con la sospecha de que Martín Demichelis era su padre biológico. En 2019, su madre le confirmó la verdad y, tras un proceso de acercamiento, el vínculo se formalizó en 2022, cuando el deportista lo reconoció públicamente como su hijo.

Evangelina Anderson y Facundo Bono

Al enterarse de la noticia, Evangelina Anderson, lejos de generar conflicto, se mostró en una actitud empática y afectuosa, buscando integrar a Facundo dentro de las actividades familiares. Según el joven, la presentadora lo recibió con muy buena predisposición: “Me sorprendió con la calidez realmente genuina con la que me recibió y con los gestos que fue teniendo; más de una vez me sorprendió con un mensajito transmitiéndome cariño y tranquilidad; conozco también a sus padres”.

En la misma línea, el tatuador se refirió al gran vínculo que empezó a construir con Bastian, hijo mayor del matrimonio entre Martín Demichelis y la modelo. “Bastian era mi mayor interés. Tener un hermanito varón me hacía mucha ilusión y la verdad que lo quiero una banda. Hablamos muy seguido y nos compartimos bastante”, comentó. A su vez, destacó la cercanía y dulzura de Emma y Lola, donde explicó que lo incluyeron con naturalidad en la familia.

Facundo Bono y Bastian Demichelis

Por su parte, Evangelina Anderson, lejos de hacer publicaciones o alimentar especulaciones, optó por mantener la intimidad del joven. En sus redes sociales, compartió distintas postales familiares, tanto en el Monumental como en su casa, donde Facundo disfrutó varios momentos con sus hermanos menores y estuvo presente en los campeonatos que ganó el exjugador en River Plate como director técnico.

Martín, Lola, Emma, Bastian Demichelis, Facundo Bono y Evangelina Anderson

Evangelina Anderson demostró una actitud serena al descubrir que Martín Demichelis tenía otro hijo por fuera de su matrimonio. La aparición de Facundo Bono, reconocido públicamente en 2022, mostró cómo la modelo, lejos de las controversias, lo integró con naturalidad, respeto y empatía al entorno familiar.

