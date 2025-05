"El Eternauta" llegó a la grilla de Netflix y se robó la atención del mundo entero. Con una historia de ciencia ficción, llena de discursos y un héroe poco heroico, la serie argentina se volvió tendencia y ocupó los primeros lugares del Top 10 Global de la plataforma de la N roja. En este contexto, los actores que participaron comenzaron a hacer ruedas de prensa donde contaron todos los detalles del rodaje, la adaptación del cómic de Héctor Germán Oesterheld y algunas anécdotas graciosas. Ricardo Darín contó que usó dobles en algunas de sus escenas y sorprendió a todos con la cantidad.

Ricardo Darín en "El Eternauta"

¿Cuántos dobles tuvo Ricardo Darín en El Eternauta?

Ricardo Darín se volvió tendencia a nivel mundial por su impecable interpretación en "El Eternauta". En diferencia con el cómic, la serie puso a un Juan Salvo de unos 60 años, que debe enfrentarse a un evento apocalíptico, mientras intenta encontrar a su hija. La elección del actor fue muy cuestionada por los fanáticos de la historia original en el momento de su anuncio, pero, luego, Darín fue ovacionado por todos y halagado por las características que le dio al protagonista de la serie de Netflix.

Ricardo Darín

El actor tiene un recorrido en el cine y las series argentinas que lo hicieron reconocido en todo el mundo. "El secreto de sus ojos", "Relatos salvajes" y "Argentina, 1985" son solo algunos de los nombres que resuenan. Esta misma experiencia se la destacaron en varias de las entrevistas que realizó por la promoción de la ficción. En "Todo Pasa", programa de Urbana Play, Matías Martin expresó: "Los años van pasando y vos sos el que más escenas tuvo de acción. Estoy preocupado por vos, Ricardo".

Ricardo Darín en "El Eternauta"

Continuando con la broma, el actor le aseguró que no tenía que preocuparse, ya que él tuvo cuatro dobles de riesgo que grabaron muchas de sus escenas. En ese sentido, contó: "Uno de los dobles, no voy a decir quién es pero él lo sabe, engordó 25 kilos... Cuando parábamos para morfar, estaba primero él. Le digo 'vos no podés llegar primero, en todo caso detrás mío, pero no adelante'. Y se cagaba de la risa". Darín contó que todos ellos se llevaban bien y que cada uno era para una situación diferente de la trama.

"El Eternauta" explotó en fama a nivel mundial, gracias a todo el amor que recibió de los espectadores. Netlfix ya anunció que habrá una segunda temporada, y los actores se mostraron emocionados por comenzar a trabajar en la misma. La historia es de gran importancia en la Argentina, ya que trajo a uno de los primeros héroes provenientes del país, y con quienes muchos se sentían identificados. Ricardo Darín se mostró agradecido por la oportunidad y expresó la felicidad que le da ser parte de este gran proyecto.

A.E