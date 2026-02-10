Ricardo Darín dio detalles sobre el nacimiento de su nieto:"El bebé es precioso"

Este lunes 9 de febrero, el Chino Darín y Úrsula Corberó se convirtieron en padres tras el nacimiento de su primer hijo. La pareja maneja un gran hermetismo con respecto a su vida privada, pero la noticia dio la vuelta al mundo debido a la gran popularidad de ambos, como así también de Ricardo Darín, quien se convirtió en abuelo por primera vez.

Pese a que los flamantes padres aún no se poronunciaron al respecto, se conocieron escasos detalles sobre el feliz momento con la palabra de Ricardo Darín. El actor habló con Luis Bremes, quien compartió la información en Desayuno Americano (América). “Todos están muy bien, por suerte. Nació alrededor del mediodía en Barcelona, creo que a las once y algo”.

Pero además, fue totalmente sincero al hablar sobre el nuevo integrante de la familia: "El bebé es precioso y está muy bien". Además, indicó que Úrsula Corberó también se encuentra en buen estado.

Noticia en desarrollo