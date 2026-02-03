Clara Darín reveló el género del bebé de Úrsula Corberó y el Chino Darín por error

La relación entre el Chino Darín y Úrsula Corberó ha sido, desde sus inicios en el rodaje de la serie La Embajada hace más de diez años, un ejemplo de complicidad y bajo perfil mediático. A pesar de ser dos de las figuras más magnéticas del cine iberoamericano, han sabido construir un refugio sólido entre Madrid y Buenos Aires.

Chino Darín y Úrsula Corberó

El anuncio de su primer embarazo no fue la excepción: la noticia llegó tras meses de rumores, confirmando que la pareja atraviesa su momento más dulce. Este nuevo integrante de la familia llega en un presente profesional brillante para ambos, consolidando una historia de amor que ha superado distancias y agendas apretadas. Desde que se hizo pública la "dulce espera", el interés por conocer detalles sobre el bebé ha sido total.

La reacción de la familia Darín

Fiel a su calidez y transparencia, Ricardo Darín no pudo ocultar su emoción al hablar del rol que está pronto a estrenar. En declaraciones recientes, el actor relató con sencillez el impacto de la noticia en su círculo íntimo: "Estamos muy contentos, muy felices todos, toda la familia, los amigos”, confesó, subrayando que para él lo más reconfortante ha sido ver cómo la noticia generó una ola de afecto genuino en el público.

Ricardo Darín

Ricardo Darín también reveló que la privacidad fue la prioridad absoluta desde el primer día. Según explicó, Úrsula Corberó y el Chino Darín decidieron esperar prudentemente hasta el tercer mes de gestación para compartir la novedad con sus allegados: “Me lo dijeron de la manera más simple: ‘Vas a ser abuelo’. Como suelen ocurrir estas cosas”, relató.

La imprudente revelación de Clara Darín

A pesar de los esfuerzos de Úrsula Corberó y el Chino Darín por mantener el misterio en torno a su bebe, fue Clara Darín quien, sin buscarlo, habría revelado el dato más esperado. A través de un carrusel de imágenes en sus redes sociales, donde compartía un resumen de sus últimos días, la hija de Ricardo publicó una fotografía que no pasó desapercibida para los seguidores más atentos.

Clara Darín reveló el género de su sobrino

En medio de la serie de fotos, apareció la imagen de un body de bebé en color celeste. El detalle, que para muchos es una confirmación directa, rápidamente se volvió viral bajo la interpretación de que Clara ya se está preparando para recibir a un sobrino varón por parte del Chino Darín y Úrsula Corberó.