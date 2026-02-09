María Vázquez y un look etéreo con la tendencia butter yellow

María Vázquez volvió a confirmar por qué es una referente indiscutida de la moda con una apuesta sofisticada y minimalista que gira en torno al butter yellow, el tono pastel que domina la temporada de verano 2026. Con una impronta etérea y refinada, la modelo eligió un conjunto monocromático que equilibra delicadeza y estructura, logrando un estilismo moderno, luminoso y completamente elegante.

María Vazquez se inclina por un look que pisa fuerte en el verano

En las últimas horas, María Vázquez recurrió a su cuenta personal de Instagram donde compartió uno de los looks que pisa fuerte este verano. En esta oportunidad, la diseñadora optó por un traje de dos piezas en clave sastrera compuesto por un blazer de líneas rectas y corte relajado, con solapas clásicas y caída fluida, y un pantalón de silueta recta levemente tobillero que estiliza la figura. Debajo sumó una camisa al tono, de textura satinada y cuello tradicional, que aporta brillo sutil y profundidad al conjunto. El efecto monocromático potencia la sofisticación y resalta la suavidad del butter yellow, un color que transmite frescura, serenidad y luminosidad.

María Vázquez | Instagram

El pantalón, de tiro medio y calce impecable, acompaña la estructura del blazer sin perder movimiento, generando una silueta armónica y liviana. La elección de este diseño sin estampas ni estridencias reafirma la fuerza del minimalismo contemporáneo, donde el protagonismo lo tienen el corte, la confección y la paleta cromática. El resultado es un look sobrio e impecable, ideal tanto para todas clases de eventos: desde los más descontracturados, a los más elegantes.

En materia de calzado, la experta fashionista completó el outfit con stilettos en tono nude, de punta fina y taco alto, que estilizan visualmente las piernas y mantienen la coherencia cromática del conjunto sastrero. La elección de este tipo de zapatos clásicos refuerza el espíritu atemporal del conjunto y equilibra la suavidad del pastel con una cuota de carácter femenino y sofisticado.

Un make up y peinado ideal

El peinado de María Vázquez acompaña la estética inmaculada. La empresaria utilizó el cabello suelto, con ondas suaves y naturales, y raya al medio. El acabado aportó movimiento y frescura, sin restarle formalidad al traje. La caída prolija pero relajada de la melena complementa la estructura sastrera y aporta ese aire etéreo que define todo el estilismo.

En cuanto al maquillaje, eligió una propuesta neutra y luminosa. La piel se luce fresca y satinada, con base liviana y puntos de luz estratégicos en la zona de los pómulos. Los ojos están trabajados en tonos tierra suaves que realzan la mirada sin endurecerla, mientras que los labios en un nude rosado aportan naturalidad y armonía. El resultado es un beauty look equilibrado que acompaña el protagonismo del conjunto sin competir con él.

Con este look etéreo, María Vázquez demostró una vez más su capacidad para resignificar las tendencias desde una mirada personal y sofisticada. Lejos de los excesos, la top model consolida su lugar como referente de moda y estilo apostando a la elegancia atemporal y confirmando que el butter yellow es, sin dudas, uno de los colores que predominan esta temporada de verano 2026.

NB