Nació el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín

Luego de un fin de semana a puro paseos y postales familiares por España, este lunes se conoció la feliz noticia del nacimiento del hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín. La pareja mantiene con gran hermetismo los asuntos de su vida privada, sin embargo la información no tardó en trascender en los últimos minutos.

Además, en las últimas horas habrían mostrado en redes sociales las preparaciones finales para la llegada de su primogénito. Fue el actor quien posó en medio del armado de la cuna en la que descansará el bebé. Este detalle alertó a los seguidores ante la posibilidad del pronto nacimiento del niño, ya que la actriz atravesaba la recta final del embarazo.

Úrsula Corberó y el Chino Darín se convirtieron en padres

Las expectativas por el nacimiento del primer bebe de Úrsula Corberó y el Chino Darín fueron creciendo en las últimas semanas. La actriz atravesaba los días finales de gestación, y los preparativos para la llegada de su hijo comenzaron a ser más evidentes en redes sociales. En primer lugar, Ricardo Darín y Florencia Bas se instalaron en España recientemente y se mostraron junto a la pareja primeriza realizando diversos recorridos. Lo mismo hijo Clara Darín, la hermana del flamante pladre.

Desde Madrid, la joven fue una de las protagonistas de las noticias recientes luego de compartir en Instagram el momento en el que realizaba compras para su sobrino. Y un detalle que no pasó desapercibido para nadie es que se adquirió un body de bebé en color celeste. Y es con esta simple imagen, en la que mostró cómo vivía los días previos al nacimiento del bebé, fue que reveló el generó del niño, información que Úrsula Corberó y el Chino Darín no habían revelado hasta entonces.

Pese al hermetismo con el que se manejó la pareja sobre la gestación de su primer hijo, este lunes se difundió la feliz noticia de la pareja.

