La China Suárez se adelanta a San Valentín y marca tendencia con lencería de encaje

A días de una de las fechas más románticas del calendario, la China Suárez volvió a marcar el pulso de la moda y se adelantó a lo que será una de las grandes tendencias de San Valentín 2026. Con una imagen cuidada, estética y sensual, la actriz y cantante apostó por un conjunto de lencería de encaje negro, un clásico que se reinventa temporada tras temporada y que este año vuelve a ocupar un lugar central.

La lencería de encaje, protagonista absoluta del Día de los Enamorados

Lejos de lo estridente, la China eligió una propuesta sofisticada y atemporal: encaje delicado, líneas simples y una paleta sobria que potencia la sensualidad sin caer en excesos. El resultado es un look íntimo que confirma que la lencería ya no es solo una prenda funcional, sino también una declaración de estilo.

En clave moda, el encaje negro se posiciona como el gran protagonista del Día de los Enamorados. Es una tendencia que se repite en pasarelas, campañas internacionales y editoriales, y que la China Suárez adopta con naturalidad, reforzando su lugar como referente fashion.

Por qué el encaje negro vuelve a ser tendencia este San Valentín

La elección no es casual: el encaje combina romanticismo, sensualidad y elegancia, tres conceptos que definen a la perfección el espíritu de San Valentín. Además, es una prenda versátil que se adapta a distintos estilos y cuerpos, y que logra un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo contemporáneo.

Este tipo de lencería se adapta a una nueva forma de mostrar moda íntima: más real, más empoderada y pensada para el disfrute personal, más allá de la mirada ajena. En ese sentido, la imagen de la China dialoga con una tendencia creciente que propone sentirse cómoda, segura y atractiva, sin perder sofisticación.

Con esta apuesta, la China Suárez vuelve a demostrar que sabe leer el momento justo para anticiparse. Mientras muchas marcas comienzan a lanzar sus colecciones especiales para el 14 de febrero, ella ya instaló el tema: la lencería de encaje será el must absoluto de San Valentín.

