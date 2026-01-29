Ni Ricardo Darín, ni Guillermo Francella: Juan José Campanella reveló quién es el actor que considera como su hermano

En una industria donde las sociedades se arman y se desarman con el paso del tiempo, Juan José Campanella construyó un vínculo que atraviesa décadas, proyectos y decisiones clave de su carrera. Lejos de ser una relación meramente laboral, se trata de una conexión que el propio director describe como parte de su vida personal. Aunque muchos asocian su filmografía a grandes nombres del cine argentino, hay una figura que ocupa un lugar mucho más íntimo en su recorrido. Un compañero de ruta con el que comparte no solo rodajes, sino también una manera de mirar las historias y de pensar el oficio.

Juan José Campanella y una sociedad creativa que nació antes del éxito

Recién entonces Juan José Campanella lo dice sin dudarlo: “Eduardo Blanco es un hermano. Somos hermanos de la vida junto a Fernando Castets. Somos como tres hermanos porque ya sabemos exactamente lo que piensa el uno del otro”, confesó en diálogo con +CARAS, al referirse al lazo que mantiene con el actor y con el guionista que lo acompaña desde hace más de cuarenta años.

Eduardo Blanco y Juan José Campanella

Ese tridente creativo dio forma a algunas de las películas más queridas del cine argentino contemporáneo, como El mismo amor, la misma lluvia (1999), El hijo de la novia (2001) y Luna de Avellaneda (2004). En todas ellas, la química entre los protagonistas y la sensibilidad del relato parecen surgir de una confianza que se construyó mucho antes del reconocimiento internacional. La relación también se sostiene fuera de la pantalla. Blanco, que también pasó por el living de +CARAS, habló del vínculo que los une: “Nuestra dupla es maravillosa. Siempre me da placer trabajar en esta profesión que amo, pero si además es con amigos, es mucho mejor”.

Juan José Campanella, Castets y las historias que se repiten

Aunque no suele estar frente a cámara, Fernando Castets es otra pieza fundamental del universo Campanella. Guionista, productor, montajista y socio creativo, su aporte atraviesa gran parte de las historias que marcaron a generaciones. Para el director, su presencia es tan indispensable como la de los actores, y forma parte inseparable de esa hermandad que sostiene su filmografía.

Durante la charla, Campanella también reflexionó sobre los temas que se repiten en sus películas. “En todas las películas siempre hay un personaje atrapado por la nostalgia y su viaje es liberarse de la nostalgia para armar algo nuevo. Pasa en El hijo de la novia… y pasa en Luna de Avellaneda”, explicó, dejando en claro que sus relatos están atravesados por la memoria y el deseo de volver a empezar.

Incluso al comparar formatos, el director mantiene una mirada sensible sobre el acto de contar historias: “Para mí, una obra de teatro es una sinfonía que tiene muchos movimientos. En cambio, un capítulo de televisión puede ser una canción. La sinfonía puede ser la serie entera”, señaló, marcando las diferencias entre el ritmo escénico y el audiovisual. Así, mientras muchos vinculan su nombre a figuras consagradas del cine, Juan José Campanella deja en claro que su verdadero sostén creativo está en ese lazo forjado lejos del ruido, con quienes define, sin vueltas, como su familia elegida.