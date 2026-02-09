Así fue el cumpleaños de Francesca, la hija de Cami Homs y Rodrigo de Paul, con una gran pool party

Francesa, la hija de Cami Homs y Rodrigo de Paul, cumplió 7 años el 15 de enero, y tuvo una gran fiesta junto a su papá al mejor estilo musical. Sin embargo, con su mamá, debió retrasar el festejo, debido al nacimiento de su hermanita Aitana. Finalmente, durante el domingo 8 de febrero, la modelo desplegó una gran celebración para su pequeña, con pool party y el mejor estilo candyland, para disfrutar de delicias dulces y diversión bajo el sol.

El domingo 8 de febrero, la casa de Cami Homs y José Sosa se tiñó de colores pasteles y delicias dulces para celebrar el cumpleaños 7 de Francesca, la hija que tuvo con Rodrigo de Paul. La pequeña cumplió el 15 de enero, pero con su mamá lo festejó luego del nacimiento de su hermanita Aitana, por lo que se realizó una gran pool party con amigos y familia. La decoración seguía una temática clara: Candyland, donde los dulces y colores pasteles se robaron la atención de todos, con puestos de comida y una torta de tres pisos.

Por su parte, Francesca optó por un vestido de estilo princesa rosa, con volados en diferentes partes del mismo, mientras lo combinaba con su bikini delicada. Durante todo el día, disfrutó con sus amigos de las delicias servidas, nadó en la pileta y hasta se tomó fotos con ositos gigantes que animaron el evento. Aitana y Cami Homs estuvieron presentes durante la canción del Feliz Cumpleaños, acompañando a la niña de 7 años en un nuevo festejo por su día.

El nacimiento de Aitana y la celebración de cumpleaños de Francesca

El 27 de enero del 2026, Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa, nació en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante los días siguientes, la modelo no dudó en compartir las mejores fotos al respecto, demostrando la felicidad de toda la familia a la gran llegada. Sin embargo, las últimas semanas del embarazo aparecieron en el cumpleaños de su hija mayor, lo que provocó que la pequeña tuviera un festejo con su papá, pero no con su mamá.

Finalmente, el 8 de febrero, Cami Homs cumplió su promesa y le dio el cumpleaños de ensueño que Francesca siempre quiso, rodeada de sus amigas más cercanas y familia. Entre puestos de dulces y colores tiernos, desplegaron una gran pool party que recibió la emoción de sus seguidores. Todos ellos no dudaron en escribir comentarios al respecto y desearle un feliz día a la pequeña de 7 años, quien se mostró contenta de poder tener su festejo junto a su mamá y a su nueva hermanita.

