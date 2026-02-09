El antes y después de la casa de Marley en Pinamar: de la estética clásica de los 80 a la decoración en tendencia

La casa de verano de Marley en Pinamar era, hasta hace poco, una postal bastante fiel de los años 80. Ladrillo a la vista, muebles pesados y una distribución pensada más para el vaivén de las vacaciones que para lo estético. Sin embargo, un cambio puntual alcanzó para que el living empezara a transformarse, un proceso que el propio conductor se animó a compartir en redes al dejar ver el antes y el después del espacio. El disparador fue la rotura de la mesa ratona, un detalle que dejó en evidencia la necesidad de una renovación más profunda. “La compramos hace muchos años, con los muebles y con todo. Es lo que estaba”, contó el conductor.

Marley y un living con impronta de otra década

El “antes” dejaba ver un ambiente funcional, aunque algo pesado visualmente. Dos sillones grandes marcaban el ingreso y actuaban casi como una barrera, mientras que la mesa ratona tradicional reforzaba ese aire tradicional tan frecuente en muchas casas de la costa. “Esto está todo mal”, opinó Marley entre risas mientras recorría el lugar junto a Flor, especialista en interiorismo . Para dar ese paso, el conductor recurrió a la experta con la idea de actualizar el ambiente sin perder la identidad original de la casa. La obra, claro, tuvo un supervisor de lujo: Mirko.

Así era el living de la casa de verano de Marley en Pinamar antes de la transformación. /(@garage.deco)

En el video que se compartió en la cuenta oficial de El Garage ((@garage.deco)), se puede ver una primera lectura clara: el ladrillo visto es un sello arquitectónico que vale la pena conservar. Pero para que no oscurezca el ambiente necesita contrastes más livianos y muebles que acompañen esa búsqueda. La recomendación principal fue bajar alturas y apostar por piezas más claras para que el espacio "respire" mejor. También se sugirió revisar el tamaño de los muebles para evitar ese efecto de bloqueo visual que generan los respaldos altos.

Marley apuesta por calidez, madera y menos peso visual

El después confirma que no hacen falta grandes obras para cambiar la sensación de un ambiente. La incorporación de una alfombra de fibras naturales ordena el living y aporta una sensación inmediata de calidez. A su vez, la mesa ratona hecha a partir de un tronco suma un gesto exótico que conecta muy bien con el entorno de pinos. “Está buena la opción de que esté presente la madera por el ambiente, por el contexto”, explicó Flor, alineada con una de las claves del interiorismo contemporáneo. El resultado es un espacio más relajado, donde los materiales naturales toman protagonismo.

Los textiles también jugaron un rol importante en la transformación. Almohadones en tonos neutros y una manta liviana equilibran la fuerza del ladrillo y suavizan el conjunto. La luz que entra por los ventanales ahora se percibe mucho más protagonista, algo fundamental en casas rodeadas de naturaleza. Además, se sumaron asientos más livianos que mejoran la circulación y hacen que el living se sienta más abierto. El cambio en el living de Marley no fue radical, pero sí lo suficientemente inteligente como para modificar la atmósfera.