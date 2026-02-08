Adiós a las cunas tradicionales: el Chino Darín y Úrsula Corberó apuestan por un modelo Montessori, tendencia en 2026

A pocos días de convertirse en padres, el Chino Darín y Úrsula Corberó ultiman cada detalle de la llegada de su primer hijo, que nacerá en Madrid. Fieles a su perfil reservado pero con guiños sutiles a su intimidad, la artista española compartió en sus historias de Instagram una imagen muy especial: una postal del actor armando la cuna, una escena que rápidamente despertó curiosidad entre los seguidores.

Lejos de las cunas tradicionales, la pareja apostó por un modelo de inspiración Montessori, una elección cada vez más frecuente entre las nuevas generaciones de padres que priorizan el bienestar, la autonomía y el desarrollo respetuoso desde los primeros días de vida.

El Chino Darín y Úrsula Corberó

El Chino Darín arma la cuna de su bebé y marca tendencia con el estilo Montessori

En la imagen que publicó Úrsula Corberó en su cuenta de Instagram, se puede ver al Chino Darín concentrado en el armado de la estructura de madera, rodeado de cajas y piezas listas para ensamblar. La escena refleja el clima de espera que atraviesa la pareja y anticipa la llegada inminente de su primer bebé.

El modelo elegido es una cuna evolutiva de diseño escandinavo que acompaña el crecimiento del niño desde recién nacido hasta los primeros años de infancia. Según la descripción, el producto está pensado para bebés de 0 a 6 meses, con la posibilidad de incorporar un kit de extensión opcional que permite utilizarla hasta los 5 años. Su estructura ovalada favorece la sensación de contención, un aspecto clave durante los primeros días de vida.

El Chino Darín armando la cuna de su bebé

Entre sus principales características se destacan la máxima circulación de aire, que garantiza un descanso más confortable, y su diseño compacto con ruedas giratorias bloqueables, ideal para moverla fácilmente de una habitación a otra. Además, cuenta con base ajustable en altura, lo que facilita levantar y acostar al bebé de forma segura. El modelo se complementa con colchón transpirable, textiles y dosel, combinando funcionalidad y estética minimalista.

Los beneficios de las cunas Montessori para los bebés

Las cunas de inspiración Montessori promueven un entorno seguro, sereno y respetuoso con los tiempos del bebé. Su diseño busca favorecer el descanso, la autonomía progresiva y una transición suave en las distintas etapas del crecimiento.

Así es la cuna del bebé de el Chino Darín y Úrsula Coberó

Con esta elección, el Chino Darín y Úrsula Corberó confirman su interés por crear un espacio pensado desde el cuidado y la conciencia, apostando a una tendencia que gana cada vez más lugar entre las familias jóvenes.