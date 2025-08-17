Ricardo Darín, Guillermo Francella, Santiago Korovsky y Mercedes Morán arrasan en Netflix con el nuevo suceso de dos películas argentinas que encontraron una nueva vida en las últimas semanas. Si bien llevan un tiempo en la plataforma, los éxitos de División Palermo, El Eternauta y, la más reciente, Homo Argentum, hicieron que la gente comenzara a buscar más historias de sus protagonistas, lo que llevó a que estas cintas volvieran a revisitarte y estuvieran en boca de todos.

La repercusión de Homo Argentum, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, es contundente, con tres días en la cartelera, superó los 300.000 espectadores en cines y se perfila como uno de los mayores éxitos del año. La producción, compuesta por 16 microhistorias protagonizadas por el reconocido actor, ofrece una mirada satírica sobre la argentinidad.

Por su parte, El Eternauta, protagonizada por Ricardo Darín, se volvió la serie de habla no inglesa más vista de Netflix durante su semana de estreno, con más de 10 millones de visualizaciones y presencia en el Top 10 de 87 países. La adaptación del clásico de Héctor Germán Oesterheld, dirigida por Bruno Stagnaro, combina ciencia ficción con una narrativa introspectiva.

División Palermo es una comedia argentina creada por Santiago Korovsky que se convirtió en un fenómeno en Netflix gracias a su enfoque original sobre la inclusión, el liderazgo y la seguridad ciudadana. La serie retrata a una guardia urbana compuesta por personas de distintas minorías, que enfrentan situaciones absurdas y cotidianas con humor, ironía y una mirada crítica sobre los estereotipos sociales.

Estos tres éxitos fueron los que hicieron que Ricardo Darín, Guillermo Francella y Santiago Korovsky tuvieran un aumento en las búsquedas en Netflix. Por ese motivo, El amor menos pensado y MI obra maestra, comenzaron a revisitarse y volvieran a ser un suceso.

El amor menos pensado: una historia sobre segundas oportunidades

El amor menos pensado es una comedia romántica protagonizada por Ricardo Darín y Mercedes Morán, que narra la historia de Marcos y Ana, un matrimonio de 25 años que decide separarse cuando su hijo se va a estudiar al exterior. Dando lugar a un recorrido por la soltería, los vínculos y la búsqueda de sentido en una nueva etapa.

Dirigida por Juan Vera y escrita junto a Daniel Cúparo, la película se estrenó en 2018 y fue producida por Kenya Films, la compañía del actor. El elenco incluye a Claudia Fontán, Luis Rubio, Andrea Pietra, Juan Minujín y Norman Briski, entre otros. Contó con más de 780.000 espectadores en su recorrido comercial.

La cinta fue presentada en el Festival de Cannes y recibió elogios por su tono íntimo y su retrato honesto de las relaciones adultas. Su llegada a Netflix permitió que una nueva audiencia descubriera esta producción que combina humor, emoción y una mirada madura sobre el amor.

Mi obra maestra: arte, amistad y una jugada inesperada

Mi obra maestra, dirigida por Gastón Duprat, es una comedia negra que reúne a Guillermo Francella y Luis Brandoni en una historia sobre el mundo del arte y los límites de la ética. Arturo (Francella) es un galerista encantador y algo inescrupuloso, mientras que Renzo (Brandoni) es un pintor en decadencia, hosco y alejado de los circuitos comerciales.

La trama gira en torno a un plan arriesgado que el galerista diseña con el fin de reflotar la carrera de su amigo, con la ayuda de Dudú (Andrea Frigerio), una coleccionista internacional. El elenco se completa con Raúl Arévalo, María Soldi y Alejandro Paker, entre otros.

Estrenada en 2018, la película fue seleccionada para el Festival de Venecia y recibió el Premio del Público en la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Su llegada a Netflix revitalizó el interés por esta producción, que combina humor, crítica social y una mirada aguda sobre el mercado del arte.

VDV