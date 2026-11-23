Juliana Awada tiene una fórmula para las mañanas que se resuelve con un huevo, avena y muy pocos minutos: los panqueques de avena incluidos en su libro Raíces. La ex primera dama y empresaria los plantea como una opción hogareña, ideal para preparar y comer acompañada, y de ese modo el desayuno se vuelve una cita familiar dentro de su rutina diaria.

El interés por esta propuesta se reactivó con un video publicado el 26 de octubre, que dura algo más de sesenta segundos y transcurre en una cocina de muebles de madera. Se trata de una receta del volumen editado en 2022 que, según explica la autora, requiere un puñado de ingredientes y se resuelve en escasos pasos, de manera que resulta accesible para cualquier casa.

Juliana Awada y sus panqueques de avena: el paso a paso

Para cada panqueque, Juliana Awada propone un huevo, una cucharada sopera de avena instantánea, una banana bien madura y canela. La fruta se pisa con un tenedor, se mezcla con el huevo y se suma al cereal, que aporta fibra. Por último, se revuelve hasta conseguir una masa homogénea, sin grumos, que queda lista para pasar a la sartén en cuestión de minutos.

Juliana Awada, con sombrero de paja, sostiene tomates en un mercado de Francia.

Antes de ir al fuego, la mezcla reposa un lapso corto mientras la sartén se calienta con un poco de aceite de coco. Los discos quedan en el fuego hasta que se doran por ambos lados y después pasan a la mesa, donde cada integrante del hogar los completa con lo que prefiera.

Para servirlos, la autora recurre a productos frescos de estación, como arándanos, kiwi o moras, y menciona otros toppings, entre ellos la mantequilla de maní. Ese abanico incluye frutas pequeñas o cortadas y vuelve la receta un alimento divertido para compartir con los más pequeños, y las opciones cambian según la época del año.

Las porciones sobrantes viajan en la lonchera del jardín o del colegio, otra ventaja de la preparación. El espíritu de la propuesta queda resumido en la frase que la acompaña: “Rápido, simple y para disfrutar con los chicos”.

Juliana Awada, sentada sobre una mesa de jardín.

Raíces, el libro de Juliana Awada con recetas de huerta y familia

Juliana Awada presentó Raíces el 1 de octubre de 2022, con edición de Penguin Random House, y lo definió como su primer libro. En esas páginas reúne aspectos de su vida cotidiana, el contacto con la naturaleza y lo aprendido de la huerta, además de platos sencillos transmitidos entre generaciones y otros inspirados en lo que obtiene en el jardín de su casa.

Esa huerta propia le permite sumar hortalizas y frutos recién recogidos a su menú de todos los días, un hábito que se afianzó durante la pandemia, cuando mostró en redes la cosecha de verduras y la elaboración de dulces caseros. Entre sus desayunos predilectos figura la granola con semillas y frutillas sobre una base de leche, que en una de sus publicaciones sumó a un jugo verde y otro de melón. La diseñadora cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram, y sus comidas matinales están entre los contenidos más difundidos de su perfil.

El video repasa el procedimiento etapa por etapa: la banana pisada sobre un plato, un frasco de la especia en primer plano, el envase de grasa vegetal que se muestra a cámara y una pila final bañada con un hilo de miel. Las imágenes dejan ver un bol de cerámica y un tenedor como único equipamiento, y coinciden con la secuencia descripta en sus páginas.

Con estos panqueques de avena, Juliana Awada deja en Raíces una alternativa pensada para jornadas con niños, que reúne cereal, fruta y una cocción veloz. Lleva poco tiempo y sigue circulando entre quienes buscan un desayuno liviano para disfrutar en familia.