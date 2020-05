Roberto García Moritán confirmó que quieren agrandar la familia con Pampita

Cómo siempre cuando comienza “PH”, “Podemos Hablar”, cada uno de los invitados debe pasar por un scanner y si sale verde, avanzan al estudio. Ahora si sale la luz roja deben responder una pregunta, y como no podía ser de otra manera (como todos imaginaban) a Roberto García Moritán le tocó rojo.

Entonces, Andy Kusnetzoff primero le dijo al esposo de Carolina “Pampita” Ardohain que le encantaba que este en el programa. Y luego le dijo que “lamentablemente” le tenía que hacer una pregunta, la que no tardó en llegar.

Andy le dijo: “Bueno, todos sabemos que estás casado con Carolina y que viven junto a los hijos de ella y tus hijos, que tienen una familia ensamblada, ahora: ¿les gustaría agrandar esa familia? Me lo pregunto yo y se e lo preguntan todos...

Lejos de evadir la respuesta, “Robert” dijo: “La verdad es que estoy viviendo un momento espectacular, al margen de todo lo que está pasando, estoy en un proyecto de familia maravilloso y feliz, y mucho más no puedo pedir. ¿Si me gustaría agrandar la familia? Por supuesto que sí, tenemos muchas ganas, está dentro de los planes.

Además, cuando el conductor le preguntó que le parecía Pampita antes de conocerla, el empresario confesó sentir que era una mujer inalcanzable. Hasta que un día dijo que se animó y fue para adelante. "Un día estaba manejando con mi socio Marcos y le dije 'mIrá, la vi a Pampita'. Y él, que se tiene una confianza ciega, me dijo: '¡Llamala! Entonces le escribí a Oriana, una amiga de ella, y le dije que era un gran candidato para ella. Y su amiga me respondió que sí. Y a las pocas horas me cae una solicitud de amistad en Instagram de Carolina.

¿Se viene un nuevo heredero o heredera de Pampita?