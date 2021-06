Roberto García Moritán habló del hermoso presente con Pampita a semanas de ser papá por tercera vez.

El empresario se refirió a la logística de ensamblar una numerosa familia que crecerá con la llegada de la nueva integrante.

"Se dio fácil, ¡podés creer! Yo al principio creí que iba a ser complicado, pero los chicos de ella son divinos. La realidad es que vamos a tener que cambiar muchas cuestiones. Estamos pensando en comprar un Band. Ahora viene la séptima", dijo en LAM en relación a la unión de los hijos de la modelo con los suyos.

Sobre este comentario, Ángel de Brito hizo hincapié sobre la posibilidad de tener mascotas. "No compren perro. Ya ahí se pudre", dijo el periodista y Roberto García Moritán disparó: "No, ya bastantes tienen nuestros ex", en clara referencia a las numerosas mascotas que tiene la China Suárez con Benjamín Vicuña y su ex mujer, Milagros Brito.

Roberto García Moritán habló sobre tener mascotas y tiró un pícaro guiño a la China Suárez.

Roberto García Moritán habló del nombre de la hija que espera con Pampita

El nombre de la hija de Pampita y Roberto García Moritán se mantiene en la más absoluta reserva y, según circuló, la pareja aún no eligió el definitivo.

Sobre la lista de posibles, el empresario negó que sea Antonella el predilecto. "Ese nombre seguro que no", dijo en relación a la opción de Marcelo Tinelli.

"Tenemos una lista corta de nombres", agregó y explicó que si bien Bautista, Beltrán, Benicio, Santino y Delfina (los hijos de ambos fruto de relaciones anteriores) pueden opinar, el voto de él y de Pampita "vale triple".

AM