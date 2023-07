En la ceremonia de los premios Martín Fierro 2023, Benjamín Vicuña declaró desde el escenario que Argentina le había dado un amor. Al escucharlo, tanto las cámaras como el público en general señalaron a Pampita como la destinataria. A pesar de que los protagonistas de la historia aclararon que son una familia y nada más, Ángel de Brito compartió su polémica teoría.

En LAM, el conductor analizó el momento que se vivió en el evento de APTRA: "El otro momento brillante, hit total, fue Benjamín Vicuña muerto con Pampita. Dijo, 'Argentina me dio un amor', él llegó de Chile, se encontró con Pampita, se enamoró, y se quedó, para mí se refería a ese amor. A mí la China no me importa, a mí me importa la historia de ellos, para mí, en ese momento Pampita se meó. Ese amor trasciende todo".

Pampita y Benjamín Vicuña junto a su hijo en los Martín Fierro.

Ángel también aclaró que entiende al actor chileno y su decisión: "Entiendo que Benjamín se arrepienta, pero lo dijo desde adentro. Estás ahí con una exposición tremenda, imagínate, subió solo, la tenía ahí adelante y la tenía servida en bandeja".

Ángel de Brito junto a Pampita en el evento.

Por último, cuando Fernanda Iglesias le preguntó si había posibilidad de que Benjamín Vicuña y Pampita se reconcilien, Ángel de Brito respondió sin filtros: "No lo descartaría, para nada, una segunda vuelta".

¿Qué dijo Santiago del Moro sobre el discurso de Benjamín Vicuña?

En diálogo con LAM, el conductor de Gran Hermano 2022 opinó sobre el discurso del actor chileno y su polémica frase: "Yo creo que a él le salió del corazón y después de que lo dijo se tentó, ahí se dio cuenta un poco de lo que había dicho’’.

Por último, Santiago del Moro habló de la tensión que se creó luego de la declaración de Benjamín Vicuña: "Había como una tensa calma y pobre Moritán, que estaba ahí al lado, pobre tipo, me parece igual que Pampita y Vicuña ya tienen muy hablado este tema’’.

J.C.C