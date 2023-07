Benjamín Vicuña protagonizó uno de los momentos más inolvidables en los pasados Premios Martin Fierro 2023 y que quedará para la historia, ya que cuando el actor subió al escenario a recibir su estatuilla tras ganar la categoría Mejor Actor Protagónico por su papel en ‘’El Primero de nosotros’’, recitó su discurso a modo de agradecimiento, pero una frase no pasó desapercibida y llamó la atención, ya que sería en relación a Pampita.

‘’Muchas gracias APTRA, muchas gracias a los que votaron y a lo que no votaron. Los que están en su casa me piden que suba este premio maravilloso. Muchas gracias a este país hermoso que me recibió, me dio un lugar, me dio unos hijos maravillosos, me dio un amor... Me dio tantas cosas", expresó Vicuña, que, al darse cuenta del error, se puso nervioso e intentó ocultarlo riendo y remontarla.

Conforme pasaron los días, figuras del medio que estuvieron presentes en la gala y que presenciaron el épico momento, dieron su opinión, tales como Santiago del Moro, quién estuvo al frente de los Martín Fierro 2023.

¿Qué dijo Santi del Moro sobre la insólita frase de Benjamín Vicuña?

En diálogo con LAM, el conductor habló sobre cómo se vivió el discurso de Benjamín Vicuña: ‘’El momento de Vicuña, cuando dic ‘’Un amor’’, tenía ganas de meter una pregunta, pero no podía’’, comenzó diciendo y admitió quedar sorprendido ante los dichos del actor.

‘’Yo creo que a él le salió del corazón y después de que lo dijo se tentó, ahí se dio cuenta un poco de lo que había dicho’’, agregó Del Moro, en referencia a la actitud que tomó el chileno al darse cuenta de las palabras que mencionó. Acto seguido, el notero de LAM le respondió: ‘’Las caras de todos además’’.

‘’Si, había como una tensa calma y pobre Moritán, que estaba ahí al lado, pobre tipo, me parece igual que Pampita y Vicuña ya tienen muy hablado este tema’’, concluyó su idea Santiago del Moro sobre el discurso de Benjamín Vicuña.

