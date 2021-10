Roberto García Moritán sorprendió a Pampita y le compuso una canción

Cada vez que habló de su marido, Roberto García Moritán y padre de su hija, Ana, Pampita contó que es muy romántico y siempre tiene atenciones con ella. Ahora, el empresario lanzado a la política, le compuso una canción inspirada en la belleza de la modelo y el amor que le tiene.

Sin dudarlo Roberto recurrió a la ayuda de su amigo músico y compositor Ezequiel Esquiaga: “Le quiero escribir una canción a Caro por los dos años de relación. La vengo sorprendiendo cada vez que puedo. Ella es muy romántica y quería hacer algo que no se esperara”.

Además, García Moritán relató: “En un momento estaba cantando en casa solo en la ducha, se me asoma y me dice: ‘que mal cantas’. Si hay algo que me critica siempre es eso. Entonces, ahí está mi sorpresa. Es lo que menos esperaba. Hice todo por ella”.

“La idea es que hice todo esto y estoy dispuesto a absolutamente todo por ella”, comentó y agregó: “No quiero que me pare en lugar de cantante sino de una persona que hace este sacrificio por amor”.

En alusión a lo que dice la letra que compuso, precisó: “Hago cualquier cosa por vos mi amor. Mis amigos me dijeron ‘no lo hagas’, pero desde que te conocí hago cosas que no están en mí”.

En medio del escándalo entre la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi, y la política, Roberto García Moritán, candidato a legislador porteño por Juntos por el Cambio, fue entrevistado por Luciana Geuna y Maru Duffard en TN. Las periodistas le preguntaron si está a favor de Wanda o la China, expareja de Benjamín Vicuña y padre de los hijos de Pampita su esposa. A "Robert" parece que mucho no le gustó.

"¿Jugaste a verdad consecuencia de chico? La pregunta por la verdad es si sos del Team Wanda o del Team China. Y, si no la querés responder, hay una consecuencia... La podés elegir. La consecuencia es que invites a todo el equipo de Verdad consecuencia a comer a tu restaurante", le dijeron.

Incómodo, Roberto reaccionó y reflejos desactivó el tema. "Eh... Por razones obvias, no voy a responder... Y si me preguntás, yo soy team Juntos por el cambio", sentenció, intentando salir rápidamente de la fuerte situación.

