Rocío Marengo le hizo frente a los rumores de separación con Eduardo Fort

Luego de la la catarsis que hizo Rocío Marengo en La Academia donde habló de que su pareja Eduardo Fort no la acompaña nunca a sus presentaciones, comenzaron las especulaciones y los rumores de separación.

En diálogo con "Los Ángeles a la Mañana" la concursante dejó las cosas claras: “No estoy separada. Eso es algo que calculan ellos”, lanzó, sobre las noticias que lanzaron algunos medios y periodistas.

“Yo contesté los mensajes y no decía ni ‘blanco’ ni ‘negro’ porque no es momento para hablar. Obviamente que no estoy en el mejor momento. Estoy transitando una etapa que cualquier pareja la puede pasar cuando tenés que arreglar ciertas cosas que no cierran”, sumo a sus declaraciones.

“Creo que es el momento de hablar de eso y no estoy para hablar con ningún periodista porque es mi problema”, dijo. Anteriormente el jurado le había preguntado si seguía en pareja y ella respondió: “Por ahora sí”. ¿Qué pasará?

Roció Marengo le hizo frente a los rumores de separación con Eduardo Fort.

Revelan qué pasó con Eduardo Fort tras el descargo de Rocío Marengo: "Están..."

Rocío Marengo hizo un verdadero descargo durante la semana pasada en La Academia y reveló el problema que atraviesa con su pareja Eduardo Fort en pleno aire.

Pero después de la tormenta, parece que la calma no llegó en la pareja y, según reveló Carlos Monti, la pareja se habría separado.

“Le escribí para preguntarle cómo sigue su historia con Eduardo Fort después del pase de factura en la pista de La Academia", contó el periodista en Nosotros a la mañana.

Luego, leyó la respuesta de Rocío Marengo en el aire. "Por el momento no quiero contar qué está pasando en mi relación porque queremos transitarlo en paz. Necesitamos un tiempo para resolver unos temitas entre nosotros'”, decía la participante en su mensaje a Monti y el periodista agregó: “Están separados”.

FL