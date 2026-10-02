Rocío Robles compartió cuáles son los ejercicios infaltables en su rutina de gimnasio

Rocío Robles atraviesa semanas de intensa actividad profesional y, al mismo tiempo, sostiene hábitos que forman parte de su rutina diaria. En las últimas horas, dejó ver parte de una preparación física que combina distintos tipos de movimientos y elementos de entrenamiento, una práctica que acompaña su agenda actual. Entre sesiones planificadas y trabajo constante, también quedaron expuestos sus ejercicios infaltables para el cuidado físico.

Rocío Robles mostró una de sus infaltables rutinas de entrenamiento

Mientras transita uno de los momentos más activos de su agenda profesional, Rocío Robles también mantiene una rutina de entrenamiento que ocupa un lugar importante en su día a día. La modelo compartió en sus redes sociales una serie de imágenes tomadas durante una sesión de gimnasio, donde dejó ver algunos de los ejercicios que realiza con frecuencia para complementar su preparación física. Las postales permitieron conocer los movimientos que forman parte de su plan de entrenamiento.

Rocío Robles

Las imágenes mostraron una rutina enfocada principalmente en trabajos de fuerza y resistencia muscular. Entre los movimientos destacados aparecieron las sentadillas, uno de los ejercicios más utilizados para fortalecer piernas y glúteos. En el caso de la novia de Adrián Suar, incorporó una banda elástica de resistencia colocada por encima de las rodillas, un accesorio que aumenta la exigencia del movimiento al generar una tensión adicional durante cada repetición.

Además de la banda de resistencia, Rocío Robles utilizó pequeñas barras de apoyo que le permitieron mantener la estabilidad corporal y acompañar la ejecución técnica. La combinación de estos elementos convierte a este ejercicio en un trabajo más completo, ya que involucra distintos grupos musculares al mismo tiempo. El objetivo de este tipo de entrenamiento suele estar asociado al fortalecimiento del tren inferior y a la mejora del control postural.

Rocío Robles

Otra de las secuencias compartidas correspondió a ejercicios realizados en máquinas de poleas. En las fotografías se la pudo ver ejecutando movimientos de extensión de brazos hacia atrás con el torso inclinado hacia adelante, una variante utilizada para trabajar la parte superior del cuerpo. Este tipo de ejercicio también requiere estabilidad y coordinación, especialmente cuando se complementa con accesorios de resistencia durante la ejecución.

Fuerza, resistencia y un look deportivo pensado para el entrenamiento: La rutina de Rocío Robles

El entrenamiento de Rocío Robles combinó distintos estímulos físicos dentro de una misma rutina. La incorporación de bandas elásticas y máquinas permitió alternar ejercicios destinados a diferentes zonas musculares, una metodología habitual en los trabajos de fuerza. De esta manera, la sesión de la modelo incluyó tanto movimientos enfocados en piernas y glúteos como otros orientados al desarrollo de brazos, hombros y estabilidad general.

Rocío Robles

Junto con los ejercicios, el look deportivo también ocupó un lugar destacado en las imágenes. Para la jornada eligió un conjunto cómodo y funcional integrado por un top blanco y calzas largas en tono gris claro. El estilismo se completó con zapatillas blancas que incorporaron detalles en colores naranja y rosa, además de una suela translúcida que aportó un detalle diferencial al conjunto.

Mientras comparte momentos de sus entrenamientos, Rocío Robles también atraviesa una etapa cargada en su agenda como integrante de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Tras la primera semana del certamen gastronómico, la participante deberá enfrentar la primera gala de eliminación con el objetivo de asegurar su continuidad en la competencia. De esta manera, dejó en claro que la actividad física y la televisión conviven actualmente en su día a día.

Rocío Robles

Rocío Robles volvió a dejar al descubierto parte de los movimientos que integra habitualmente en sus jornadas de actividad física, con una combinación de trabajos orientados a distintos grupos musculares y el uso de accesorios que complementan cada ejercicio. A través de estas imágenes también mostró la indumentaria que eligió para acompañar la sesión, ofreciendo una mirada sobre una práctica que forma parte de su rutina.

VDV