Rocío Robles mostró su entrenamiento para MasterChef Celebrity con Adrián Suar: "Practicando con ayudante de lujo”

A pocos días del estreno de una nueva temporada de MasterChef Celebrity, que tendrá a Wanda Nara al frente por la pantalla de Telefe, los nuevos participantes ya comenzaron a prepararse para el gran desafío culinario. Una de ellas es Rocío Robles, quien este domingo 13 de septiembre mostró parte de su entrenamiento para el reality y contó con un “ayudante de lujo”: su actual pareja, Adrián Suar.

Así se prepara Rocío Robles para hacer su debut en MasterChef Celebrity

Este domingo, Rocío Robles y Adrián Suar protagonizaron una escena tan cotidiana como inesperada para sus seguidores. La pareja compartió imágenes desde la cocina de su hogar mientras preparaban juntos una comida, en un momento que rápidamente llamó la atención. La postal se da a pocos días de que la comunicadora debute en MasterChef Celebrity, donde será una de las participantes que deberá enfrentarse a los desafíos culinarios y al exigente jurado.

Rocío Robles junto a Adrián Suar | Instagram

Por esta razón, recurrió a la ayuda de su pareja para comenzar con su entrenamiento gastronómico. A través de su cuenta personal de Instagram, la rosarina de 33 años compartió una divertida postal en la que se ve al actor y productor preparando milanesas de peceto. Sobre la mesada había un bowl cubierto con papel film que dejaba entrever en su interior una mezcla de huevo y perejil. A un costado, una fuente con pan rallado esperaba para empanar los cortes de carne, mientras que, del otro lado, un plato reunía las milanesas ya listas para freír.

Por su parte, el actor posó con una gran sonrisa y dejó al descubierto una de sus facetas menos conocidas. “Practicando con ayudante de lujo”, escribió la joven junto a la toma, dejando en evidencia la complicidad que mantiene con su compañero de vida. En otras palabras, se convirtió en su aliado de en los primeros pasos de su preparación para este nuevo desafío televisivo.

Rocío Robles mostró su menú junto a Adrián Suar | Instagram

El menú gourmet de Rocío Robles y Adrián Suar

Luego de mostrar el detrás de escena de la preparación, Rocío Robles compartió una imagen del resultado final del menú que cocinó junto a Adrián Suar durante este segundo fin de semana de septiembre. En la postal se pudo ver un plato de fideos de cinta blancos acompañado por las milanesas de peceto, ya listas para servir en una fuente. Detrás de ellas, completaba la propuesta un recipiente con bombas de papa, otro de los clásicos que formaron parte de la comida.

Para coronar la publicación, la comunicadora añadió dos emojis tan elocuentes como simpáticos: uno de un chef y otro de una carita con los dientes apretados, en alusión a los nervios que le genera este nuevo desafío culinario. Para acompañar el almuerzo, los novios eligieron tomar agua.

Con este primer acercamiento a la cocina, Rocío comenzó a prepararse para el desafío que tendrá por delante en el reality. La periodista se animará a dejar por un momento su habitual rol ligado al análisis deportivo para ponerse al frente de las cocinas más famosas del mundo y demostrar qué tan bien se desenvuelve entre recetas, ingredientes y preparaciones.

El menú de Rocío Robles y Adrián Suar | Instagram

En la antesala de una nueva edición de MasterChef Celebrity, los participantes ya comenzaron a encender las hornallas. La semana pasada, Morena Beltrán mostró su destreza en la cocina con la elaboración de unos ravioles de verdura. Ahora fue el turno de Rocío Robles, quien decidió comenzar su entrenamiento gastronómico junto a su pareja, Adrián Suar, que se convirtió en su particular “ayudante de lujo”.