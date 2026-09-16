Adrián Suar aplaudió a Griselda Siciliani junto a su hija, Margarita y su novia, Rocío Robles

Acompañado por Rocío Robles, su actual pareja, Adrián Suar disfrutó “Boîte”, el espectáculo que su ex, Griselda Siciliani, protagoniza junto a Carlos Casella en “La Trastienda”. Al finalizar la función, “El Chueco” y su novia bajaron a camarines para saludar a Griselda y compartir unos minutos con los artistas.

El gerente de programación de El Trece también compartió la salida junto a su hija Margarita -a quien tuvo con Siciliani-, Pablo Codevilla y su esposa Noelí. “Ayer fuimos a ver Boîte. Espectacular”, escribió Suar en su cuenta de Instagram. Griselda reposteó la publicación y expresó: “Gracias Adri y Rocío por venir”, en un cálido ida y vuelta.

Carlos Casella, Adrian Suar, Griselda Siciliani, su hija Margatira, y Rocío Robles luego del espectáculo.

El nuevo espectáculo de Griselda Siciliani: humor, sensualidad, drama y celebración en constante transformación

Griselda Siciliani y Carlos Casella en Boîte. | Prensa

Inspirado en aquellas legendarias boîtes que marcaron una época, el nuevo espectáculo de Griselda Siciliani y Carlos Casella recupera el misterio, la sofisticación y el espíritu del cabaret para transformarlo en una experiencia contemporánea, intensa y profundamente cautivadora. Con un mix de música, actuación y una poderosa y provocadora presencia escénica, la obra propone un viaje por distintos géneros, emociones y universos donde el humor, la sensualidad, el drama y la celebración conviven en constante transformación.

Fotos: Redes Sociales.