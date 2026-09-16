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Adrián Suar aplaudió a Griselda Siciliani junto a su hija, Margarita y su novia, Rocío Robles

Griselda recibió a su ex y padre de su hija Margarita en una de las funciones de su obra “Boîte”, en la que se presenta, en La Trastienda, con Carlos Casella. Hubo un cálido encuentro post show.

Adrián Suar aplaudió a Griselda Siciliani junto a Margarita y Rocío Robles
Adrián Suar en el espectáculo de Griselda Siciliani | CARAS

Acompañado por Rocío Robles, su actual pareja, Adrián Suar disfrutó “Boîte”, el espectáculo que su ex, Griselda Siciliani, protagoniza junto a Carlos Casella en “La Trastienda”. Al finalizar la función, “El Chueco” y su novia bajaron a camarines para saludar a Griselda y compartir unos minutos con los artistas.

El gerente de programación de El Trece también compartió la salida junto a su hija Margarita -a quien tuvo con Siciliani-, Pablo Codevilla y su esposa Noelí. “Ayer fuimos a ver Boîte. Espectacular”, escribió Suar en su cuenta de Instagram. Griselda reposteó la publicación y expresó: “Gracias Adri y Rocío por venir”, en un cálido ida y vuelta.

Adrián Suar aplaudió a Griselda Siciliani junto a Margarita y Rocío Robles
Carlos Casella, Adrian Suar, Griselda Siciliani, su hija Margatira, y Rocío Robles luego del espectáculo.

El nuevo espectáculo de Griselda Siciliani: humor, sensualidad, drama y celebración en constante transformación

Griselda Siciliani en BOÎTE
Griselda Siciliani y Carlos Casella en Boîte. | Prensa

Inspirado en aquellas legendarias boîtes que marcaron una época, el nuevo espectáculo de Griselda Siciliani y Carlos Casella recupera el misterio, la sofisticación y el espíritu del cabaret para transformarlo en una experiencia contemporánea, intensa y profundamente cautivadora. Con un mix de música, actuación y una poderosa y provocadora presencia escénica, la obra propone un viaje por distintos géneros, emociones y universos donde el humor, la sensualidad, el drama y la celebración conviven en constante transformación.

Fotos: Redes Sociales.

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