Las fotos del cumpleaños de 60 de Flavia Palmiero: Guillermo Francella en la pista, una torta corazón y un impactante look rojo

Flavia Palmiero le dio la bienvenida a sus 60 años con una celebración íntima en su casa en Buenos Aires. Rodeada de sus seres más queridos, la actriz, conductora y empresaria compartió una noche cargada de emoción junto a su familia, su pareja Luis Scalella y varios amigos que la acompañan desde hace años.

Así fue el cumpleaños de Flavia Palmiero

Entre los invitados de Flavia Palmiero se destacó la presencia de Guillermo Francella, uno de los grandes protagonistas de la velada, quien compartió abrazos, risas y hasta se animó a la pista de baile. También dijeron presente Adrián Suar, Pablo Codevilla, Daniel Aráoz, Arturo Puig, Rodrigo Noya y Fernanda Mistral, entre otras figuras del espectáculo.

Flavia Palmiero con Guillermo Francella, Pablo Codevilla y Rodrigo Noya.

La reunión también tuvo un significado especial porque varios de los asistentes forman parte de "Un funeral y medio", la película que la artista acaba de terminar de filmar y que protagonizan Suar y Francella.

La ambientación acompañó el clima cálido del encuentro. La actriz eligió una decoración elegante y descontracturada, con globos blancos, arreglos florales, torres de luces para iluminar la pista de baile y un DJ que musicalizó la noche, invitando a los presentes a celebrar hasta entrada la madrugada.

El look de Flavia Palmiero para celebrar sus 60 años

Para recibir una nueva década, Flavia Palmiero apostó por un estilismo que combinó elegancia y una de las tendencias del momento. Eligió un vestido largo de satén rojo de inspiración lencera, con escote en "V" y breteles finos, que acompañó con sandalias negras de tiras.

Flavia Palmiero deslumbró con su impactante look rojo.

Como complemento, sumó una chaqueta napoleónica, con botones dorados y bordados, una de las prendas protagonistas de la temporada, que aportó un contraste sofisticado al look.

Una torta en forma de corazón y una noche de festejo

Uno de los momentos más esperados llegó cuando apareció la torta de cumpleaños. Flavia Palmiero sopló las velitas frente a un diseño blanco con forma de corazón, decorado con pequeños corazones rojos y una dedicatoria escrita en el centro, mientras sus invitados la rodeaban para cantarle el feliz cumpleaños.

Rodeada de amigas y hasta con un DJ: así fue el cumpleaños de Flavia Palmiero.

Fiel a su estilo, la conductora vivió una celebración atravesada por el afecto de sus seres queridos. Entre abrazos, risas y mucha música, recibió sus 60 años rodeada de las personas que forman parte de su historia y disfrutó de una noche que quedará entre sus recuerdos más especiales.