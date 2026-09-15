11 looks sastreros de Rocío Robles que marcan tendencia

Rocío Robles, la actual novia de Adrián Suar, encuentra en las prendas de inspiración masculina una fórmula para crear outfits sofisticados y modernos. La periodista se anima a diferentes diseños y combinaciones, pero mantiene siempre un mismo estilo: sastrero.

Rocío Robles se suma a la tendencia sastrera con looks versátiles

La sastrería se convirtió en una de las grandes aliadas de la moda contemporánea y Rocío Robles lo demuestra con una serie de looks en los que explora todas las posibilidades de esta tendencia. Blazers estructurados, pantalones de vestir, conjuntos coordinados y prendas de líneas rectas forman parte de una estética que puede adaptarse tanto a propuestas clásicas como a otras más descontracturadas y juveniles.

Uno de los grandes aciertos de la sastrería es precisamente su versatilidad. Lejos de limitarse al tradicional traje de blazer y pantalón, la tendencia permite jugar con largos, volúmenes, colores y diferentes prendas para conseguir resultados completamente distintos.

Rocío Robles

Rocío Robles lleva esta premisa a sus outfits y demuestra que el estilo sastrero puede transformarse según la ocasión. Entre sus elecciones aparece el clásico traje negro, una de las versiones más elegantes y atemporales de la sastrería. En uno de sus atuendos, la modelo lleva un blazer negro de estructura marcada combinado con una falda larga y amplia en el mismo tono. El resultado es sofisticado y minimalista, con una silueta alargada que refuerza la impronta elegante del conjunto.

En otra propuesta, Rocío Robles vuelve a elegir el negro pero cambia por completo la combinación: luce un blazer entallado con una prenda blanca debajo y un pantalón corto de inspiración sastrera, que lleva junto a botas altas negras. De esta manera, transforma el tradicional traje en una alternativa más moderna y urbana.

Conjuntos sastreros en color negro: la versión atemporal elegida por Rocío Robles

También se anima a la sastrería a rayas diplomáticas, con un conjunto de saco y pantalón negro de líneas marcadas. Para romper con su rigidez, la periodista suma una prenda blanca de cuello alto debajo del blazer y botas negras, logrando un outfit que combina elegancia con una estética más relajada.

Por otro lado, Rocío Robles se anima a mezclar el color negro con el beige o camel logrando una apuesta de tonos neutros que aporta sofisticación y elegancia. Sin embargo, su apuesta va más allá de la paleta cromática. La conductora incorpora prendas de impronta contemporánea, como una falda corta plisada, un pantalón con cintura doblada y un chaleco sastrero. Así, actualiza el clásico estilo de sastrería y demuestra que puede adaptarse a siluetas contemporáneas y descontracturadas sin perder su esencia.

Sastrero negro combinado con beige o camel: la apuesta relajada y moderna de Rocío Robles

Del rosa empolvado al verde vibrante: Rocío Robles confirma que la sastrería también se viste de color

Si bien los tonos neutros son protagonistas de esta tendencia, Rocío Robles demuestra que la sastrería no tiene por qué quedar asociada únicamente al negro, gris o azul marino. En sus elecciones también aparecen los tonos pastel, que aportan una impronta más fresca y femenina.

Uno de sus looks está compuesto por un traje rosa empolvado, con blazer de líneas clásicas y pantalón amplio. El tono suave modifica por completo la percepción del conjunto y le da un aire delicado sin perder la estructura característica de las prendas sastreras.

Rocío Robles suma un aire delicado a sus looks sastreros mediante tonos pasteles

El celeste aparece en otra de sus apuestas, con un conjunto de blazer y pantalón oxford. La participante de Masterchef Celebrity (Telefe) lo combina con un top negro corto, dejando parte del abdomen al descubierto y generando un contraste entre la formalidad de la sastrería y una prenda mucho más sensual y descontracturada.

La paleta también se amplía hacia los tonos crema y amarillo manteca, en una propuesta que combina pantalón amplio, camisa blanca y una tercera pieza en un tono claro. Una vez más, las piezas mantienen las líneas propias de la sastrería, pero el color consigue darle un resultado más luminoso y relajado.

En otras publicaciones, Rocío Robles apuesta a colores más jugados como un tono cherry y otro en color verde vibrante. El primero se caracteriza por su estilo oversize con blazer informal y pantalón plisado, que incluye una blusa champagne con cuello buche. El segundo se destaca por ser un look monocromático con un saco más estructurado, top corto y pantalón ancho.

Sastrero con siluetas oversize y colores intensos: la elección fashionista de Rocío Robles

Los looks de Rocío Robles dejan en claro que la sastrería puede funcionar como una verdadera base de estilo. El mismo concepto puede llevarse en un total black sofisticado, en un traje pastel, vibrante o con rayas diplomáticas. La clave está en mantener la estructura de las prendas y jugar con el resto de los elementos.

De esta manera, los 11 looks sastreros de Rocío Robles marcan tendencia y demuestran que su estética se encuentra marcada por la elegancia y las líneas depuradas, pero sin quedarse en una única versión. Además, agrega tops cortos, botas y tonalidades que le quitan la formalidad que caracteriza a este estilo.