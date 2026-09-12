Adiós al pelo largo: Rocío Robles sorprendió con un radical cambio de look

Rocío Robles forma parte del staff de la nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe). La novia de Adrián Suar aceptó formar parte de la nómina de concursantes famosos que se animarán a enfrentarse al exigente jurado del reality de cocina más importante del mundo. Es por ello que decidió acompañar esta nueva etapa con un radical cambio de look, dándole la bienvenida a una imagen completamente renovada.

El radical cambio de look de Rocío Robles, la novia de Adrián Suar

Este segundo fin de semana de septiembre, Rocío Robles mostró su capacidad para combinar sensualidad y tendencia con un look en el que el pelo tuvo un papel central. La periodista deportiva sorprendió a sus más de 792 mil seguidores con un nuevo estilo de cabello en el que combino un recogido alto de efecto messy, con volumen y una terminación deliberadamente descontracturada, mientras que, en paralelo, sumó uno de los flequillos que más se imponen en la antesala a dar comienzo a una nueva estación del año: el flequillo cortina.

Rocío Robles, nueva concursante de MasterChef Celebrity | Instagram

La particularidad de su elección está en la forma en que lleva este estilo. En lugar de optar por un flequillo recto y uniforme, la modelo lució una versión larga, desfilada y liviana, que se abre hacia los costados y se funde con los mechones delanteros. Algunos de ellos quedan sueltos sobre la frente y a la altura de los pómulos, generando un efecto de marco alrededor del rostro. El resultado es un peinado sensual y moderno, pero sin perder naturalidad.

Rocío Robles se cortó el flequillo | Instagram

Rocío Robles eligió el flequillo cortina, una tendencia que crece en esta primavera-verano 2027

El flequillo cortina que eligió Rocío Robles se caracteriza justamente por esa apertura central y por sus extremos más largos, que permiten suavizar las facciones y acompañar el movimiento del cabello. En la propuesta, además, el acabado ligeramente despeinado potencia la estética relajada del recogido y evita que el peinado se vea demasiado estructurado. Asimismo, potencia la mirada y brinda un aire renovado a su imagen tradicional. “Quedaba mejor con flequillo y bueno, quiénes somos nosotros para negarnos”, escribió en un video que compartió en sus historias.

Rocío Robles compartió su transformación estética | Instagram

Para completar el look, eligió un top blanco asimétrico de un solo hombro, con drapeados y frunces que se ajustan a la silueta. La combinación entre la prenda minimalista, el recogido de inspiración messy y el flequillo irregular construyó una imagen elegante, moderna y con un marcado aire de glamour relajado.

Rocío Robles, la novia de Adrián Suar | Instagram

El flequillo elegido por Rocío Robles, la novia de Adrián Suar se encuentra entre las apuestas que continúan marcando tendencia en 2026. Las versiones más actuales del curtain bangs se llevan más largas, suaves y desfiladas, integrándose con el resto del cabello para aportar dinamismo y enmarcar las facciones sin endurecerlas. Esta propuesta recupera la inspiración de los años 60 y 70, aunque incorpora una terminación más liviana, descontracturada y versátil. La moda de este año privilegia las cabelleras con textura y apariencia natural, por lo que este estilo encaja a la perfección con una búsqueda estética menos rígida, más fresca y espontánea.