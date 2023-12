Rodrigo Lussich es un periodista y el actual conductor del exitoso ciclo de El Trece “Socios del Espectáculo”. Aunque se dedica a informar, el uruguayo también se toma un tiempo para usar sus redes sociales. Ahora, comenzó a innovar con un nuevo proyecto en su cuenta de Instagram.

Rodrigo Lussich jugando con su perro, Nano

El conductor tuvo una brillante idea y comenzó a realizar una sección en su perfil dedicada a hacer videos acerca de sus citas fallidas. “CITA FALLIDA! Cap 1

Como éstas tengo miles, muchas peores, porque el amor es la excepción, no la regla! Cada cita que no funciona es la oportunidad de que llegue la que te haga llegar al amor verdadero! Pero en el medio, hay mil historias divertidas que ya les iré contando!”, escribió en la descripción del video.

La primera cita fallida de Rodrigo Lussich

El primer reel que publicó el periodista acerca de sus citas fallidas, se enfocó en su perro, Nano. “Si vos no lo querés a mi perro, no me querés a mí”, comienza a contar Lussich. Y comenzó a explicar su anécdota frente a la cámara.

Rodrigo Lussich reveló una desopilante cita fallida en la que su perro no recibió el cariño que él creía indicado. Claramente, todos los amantes de los animales saben lo importante que es el querer a las mascotas para dar inicio a una relación. En este caso, Nano fue quien finalmente se quedó con Rodrigo, que explicó que habrá más anécdotas acerca de sus encuentros amorosos que no salieron de la mejor manera.

SDM