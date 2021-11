La China Suárez regresó a Buenos Aires, tras finalizar las grabaciones de lo que será “Objetos”, su próxima película junto a Álvaro Morte. Luego de un gran operativo para sacar a la actriz del aeropuerto y evitar la prensa, la ex de Benjamín Vicuña solo habló pocos segundos para un móvil de LAM y se refirió al accidente que sufrió en Jujuy.

Rodrigo Lussich anticipó detalles sobre la entrevista de la China Suárez con Alejandro Fantino

Aunque la actriz no hizo declaraciones respecto al escándalo que se desató semanas atrás, con Wanda Nara y Mauro Icardi, Rodrigo Lussich hizo un fuerte adelanto respecto a la entrevista que la China le concederá a Fantino.

“Cuentan que la China Suárez a Fantino no le habla de Icardi. Tocó el tema muy por arriba” comenzó diciendo el conductor de Intrusos.

Al parecer, la entrevista que dará Eugenia para la plataforma de Star+ tendrá menos información que la entrevista que brindará Wanda Nara a Susana Giménez desde París. “No contraten el servicio porque en esa nota no hay nada” aseguró el conductor de Intrusos.

El comunicado de la China Suárez en medio del escándalo con Icardi:

La primera y única vez que la China Suárez habló sobre su vínculo con Mauro Icardi fue hace varias semanas mediante un contundente descargo en Instagram.

"Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. Tener que contar esto también habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto, un montón de calificativos dañinos pidiendo por mi cabeza desde hace tiempo, donde el peso de cómo se juzga a mí es absolutamente asimétrico", fue parte de su cuestionada defensa.

"Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos”, continuó la China Suárez.

