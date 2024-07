Marina Calabró reveló la verdad sobre lo que pasó con Barbano: “Ahora ya no…”

Luego del escándalo en los Martín Fierro de Radio, que tuvo como protagonistas a Marina Calabró y Rolando Barbano, la hija de Juan Carlos Calabró tomó grandes determinaciones en su vida, pero también unas merecidas vacaciones.

Marina Calabró y Rolando Barbano en los Martín Fierro de Radio

La dedicatoria del premio de Marina hacia Rolando fue tema en los medios por varias semanas. Este acto de amor llevó a que el vínculo entre los periodistas se termine de romper y tomen rumbos laborales distintos.

Ella decidió no continuar en 'Lanata sin filtro', el programa de radio que compartía con Rolando Barbano. La hermana de Iliana explicó que resolvió renunciar porque su columna pasó a durar solamente 15 minutos, pero gente de su entorno agregó que la mala relación con el periodista de policiales también sumó para que no siga en la radio.

Marina Calabró renunció a 'Lanata sin filtro' y ya no es compañera de su ex, Rolando Barbano

Luego de todos estos escándalos que envolvieron a Marina, decidió tomarse unos días de vacaciones. La panelista de televisión se fue a Europa para desintoxicarse de las redes sociales y pasar lindos momentos con una amiga que vive allá hace un tiempo.

Marina Calabró reveló la verdad sobre lo que pasó con Barbano

Hace unos días la periodista volvió a la rutina después de unos días de vacaciones. Realizó el pase con Horacio Cabak, en la radio 'El Observador', y aprovechó para hacer una reflexión respecto a unos comentarios que recibió en sus redes por criticar el show de Shakira en el entretiempo de la final de la Copa América.

Marina Calabró

"Ayer con lo que dijimos de Shakira hubo mucho 'shakirismo' y me decían: '¡Ay!' Con el papelón que hiciste te pones a hablar de ella!'. ¿Qué tiene que ver? Entonces, ¿después del agradecimiento en los Martín Fierro no puedo hablar más?", comenzó descargándose Calabró.

Después terminó diciendo: "¡Ya me hice cargo! Ya hice autocrítica, ya lo debatió la televisión nacional... Entonces ¿me tengo que esconder en mi casa? Si yo no me quejé de lo que hablaron de mi". Esto expresó la periodista mostrándose un poco harta de que todo comentario relacionado con la dedicatoria a Barbano en la premiación.

Luego Marina habló de cómo está hoy en día y contó que "La verdad hace tres semanas, o dos, todo el que me cruzaba en la calle, más o menos, me daba el pésame, pero ahora ya no".

"Lo que sí es como que tengo más tiempo, ahora leo los mensajes de Instagram", siguió Calabró y se refirió a un comentario que recibió en redes: "Alguien me dijo: 'Ay, se cambió el color de pelo, y el verdadero cambio es interior, con cambiar las apariencias no vas a cambiar nada de tu fracasada vida'". Acerca de este comentario, Marina cerró el tema: "No le respondí, me dio hasta gracia".

CS