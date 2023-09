Eva Bargiela fue tendencia por su escandalosa separación de Facundo Moyano. En este caso, Romina Malaspina fue quien entró en la polémica por el fin de la pareja entre el hijo de Hugo Moyano y la modelo. La Dj fue vinculada con el referente político y tuvo que aclarar la relación que tienen.

Qué participante del Bailando 2023 fue vinculada con Facundo Moyano a días de su separación de Eva Bargiela

Ángel De Brito le consultó por la relación de la participante con Martín Insaurralde, ella negó todo tipo de romance con él. Tras negar toda la versión, fue su bailarín quien dijo que la Dj estuvo vinculada a Facundo Moyano.

Ante la sorpresa de todo el estudio y también del periodista de LAM, Romina Malaspina aclaró que no tiene nada que ver con Facundo Moyano después de la polémica separación con Eva Bargiela: "No, lo conozco, pero no salí con él. También me vincularon con el hermano de Moyano porque una vez me pidió una foto. Los conozco, pero no salí con ellos".

