Caramelo se robó el corazón de los participantes de Gran Hermano 2022 cuando ingresó a la casa junto a su hermana Mora, especialmente de Romina Uhrig, quién actualmente es su dueña y junto a Marcos Ginocchio decidieron adoptar a cada uno de los cachorros.

A través de su cuenta de Instagram, la ex diputada compartió una tierna publicación mostrando cómo se ve actualmente el cachorro de varios meses: ‘’Es lo más hermoso del mundo y lo sabe. Caramelo’’, expresó acompañando por unos emojis de perrito.

Caramelo

Luego, Romina escribió: ‘’Déjale tu saludo en este post’’, en referencia a que sus seguidores llenen la cajita de comentarios saludando a Caramelo, dicho y hecho, el posteo se completó de tiernos declaraciones de amor hacía el perrito y la dueña, aunque también recibió severas críticas, ya que vale recordar que Uhrig es una de las ex participantes más odiadas y queridas por su pasado político.

Romina Uhrig, Nina y Caramelo junto a sus amiguitos

Un día después, Romina publicó nuevamente dos fotografías de la producción, pero está vez con unas de sus hijas, Nina: ‘’Los domingos en el sillón son así’’, en la imagen se la ve a madre e hija entre risas, acariciando a Caramelo junto a otros dos perritos de su familia.

Romina Uhrig reveló las cirugías que tiene en su cuerpo

En diálogo en A la Barbarossa, Romina Uhrig habló sobre las cirugías que se realizó a lo largo de su vida y reveló que siempre fue una mujer insegura: ''Me hice la de las mamas porque tuve tres nenas, me levanté, y después me hice la abdominoplastía. Como no tengo muy linda piel, me había quedado muy feo lo que es la panza y las lolas", expresó.

Luego hizo hincapié en el grave error que cometió con su nariz: “Quería verme mejor. Me había hecho lo de la nariz, que te pinchan y te la levantan... bueno, me había quedado una cosa acá y me tuvieron que sacar todo ese relleno, se me cayó la punta. Es muy importante un médico de confianza”, concluyó.

D.M