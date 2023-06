Romina Uhrig es una de las participantes de Gran Hermano que más decepcionó a los fanáticos. El estilo de vida que ella relató durante la competencia dio la idea de que estaba mal económicamente y necesitaba la plata para salir adelante con sus 3 hijas. Sin embargo, la exdiputada lleva una vida de lujos que los seguidores no le perdonan.

En sus posteos de Instagram se pueden leer centenares de comentarios negativos repudiando las mentiras que les hizo creer a los televidentes. Incluso, su reputación empeoró al haberse comprometido nuevamente con Walter Festa, el exintendente de Moreno que la metió en la política.

Las propiedades de Romina Uhrig

Durante el comienzo de la competencia Romina expresó su deseo de ganar el premio mayor para poder independizarse de su pareja, su actual comprometido, y poder abastecer las necesidades de sus hijas ella sola. Con aquel mensaje, la exdiputada se ganó el apoyo del público, pero la realidad fue completamente opuesta.

Los últimos días del reality Yanina Latorre reveló en LAM cómo es la mansión que tiene en Pinamar. "Tienen dos casas en el mismo barrio: una se la terminó quedando la primera mujer y la otra Romina... Son de los más caros de Pinamar. La casa de ellos tiene playa privada y tienen motos de agua en la puerta. ¿Cómo lo hizo en una gestión de intendente de Moreno?", reveló la angelita.

La casa de Romina Uhrig

Una vez fuera de la competencia, Uhrig aseguró que esa propiedad no era de ella, sino de Festa, a pesar de que estuviera a su nombre. Su patrimonio fue de interés público e incluso la ex Gran Hermano se enfureció porque circuló un recibo de sueldo falso de cuando trabajó como diputada.

La supuesta mansión de Romina Uhrig en Pinamar

Romina nuevamente fue tendencia al dejar a la vista los lujos que tiene en su hogar de Moreno, donde se puede apreciar un comedor moderno que parece sacado de una revista de decoración. "¿Vos no eras la manicura pobre?", se lee en uno de los comentarios.

Las operaciones de la exdiputada

Una de las características negativas que más dejó a la vista, fue su inseguridad con su propio cuerpo. En distintas conversaciones, Romina encontraba la oportunidad para señalar un aspecto físico que no le gustaba de sus compañeros, el más viralizado fue cuando le dijo a Julieta Poggio que estaba llena de celulitis.

La manicura se sometió a varios procedimientos quirúrgicos para modificar su apariencia física. "Me cuido mucho, bastante, y realmente soy muy insegura conmigo misma. ¿Si me hice operaciones? ¿Qué no me hice? Me hice las lolas, me hice la panza y de vez en cuando me pongo botox", reveló en su presentación. Y, ahora, la acusan de haber modificado su rostro.

Los accesorios de lujo de Romina

Dentro de su buen pasar económico, Uhrig dejó a la vista distintos accesorios de lujo que son difíciles de acceder en nuestro país. Fue Ángel de Brito quien reveló un mensaje de una empleada de un local que aseguró ver a Romina con una cartera Gucci luego de hacer compras en dólares.

Los accesorios de lujo de Romina Uhrig

Incluso, en las últimas fotos que se conocieron de su familia en el evento Fit, junto a Daniela Celis y Julieta Poggio, quedó al descubierto el celular de su hija más grande. Se trata de un Iphone de último modelo cuyo valor supera los U$D1000. Romina Uhrig no salió a dar nuevas explicaciones y sigue enfocada en sus proyectos laborales.