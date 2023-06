Romina Uhrig tiene una ahijada que cumplió sus primeros dos años de edad. Vicky contó con el amor de su madrina quien le organizó una increíble e inolvidable fiesta de cumpleaños para que familiares y amigos puedan festejar junto a ella.

Cabe destacar que La historia de Romina Uhrig y Laura, mamá de Vicky, data de varios años atrás. Se conocieron cuando Alma, la primera hija de Laura tuvo un grave problema de salud, quien lementablemente falleció tres años atrás a causa de "malas maniobras de los médicos durante el proceso de alumbramiento". En aquel momento, la exparticipante de Gran Hermano acompañó de manera incondicional a quien hoy es la madre de su ahijada.

Romina, Nina, Laura y Vicky.

Vicky llegó a la vida de Laura hace dos años, luego de una incansable lucha por superar un delicado cuadro de Coronavirus con la delicadeza que le aportaba el Síndrome de Down, Romina siempre estuvo al lado de ambas para acompañarlas en todo el proceso. Afortunadamente lo logró y hoy es una niña feliz que pudo tener la fiesta que se merece para recibir el amor de todos los que la rodean.

"Divertida, simpática y muy amorosa", así definen a Vicky sus seres queridos quienes se reunieron en un salón ubicado en la localidad de Moreno. Allí hubo de todo, desde la mejor decoración inspirada en animales, hasta un stand de glitter para decorarse el rostro.

Romina y Vicky.

Romina estuvo detrás de cada detalle para que el cumpleaños de Vicky sea inolvidable tanto para la protagonista de la fiesta como para sus padres y los invitados. Sin dudas lo logró, ya que la alegría quedó reflejada en las postales que se tomaron.

Con el apoyo de Natalia de @natalia.ninayjo, Romina pudo llevar a cabo la celebración que soñaba para su ahijada. Juntas hicieron posible que los 2 años de Vicky sean únicos y especiales.

Romina junto a Nina en el cumple de Vicky.

La historia de Romina Uhrig y su ahijada

Tiempo después de perder a Alma, Laura queda embarazada nuevamente de Vicky, una niña super deseada y buscada que nació con síndrome de Down. Pero cuando parecía que la llegada de esta princesa iba a traer calma y felicidad luego de tanto sufrimiento, durante 2021 siendo muy chiquita, se contagió de COVID, lo que le provocó una internación de casi un mes y medio, que fue devastador.

Vicky junto a sus papás.

Romi no se separó de ellas nunca, visitaba a Vicky todos los días, y los que no, la llamaba. No hace falta aclarar que fueron 45 días de agonía absoluta. Vicky tenía neumonía bilateral y el diagnóstico no era para nada alentador. Solo imaginar un nuevo escenario como el ya vivido con su primera hija, le generaba un desgarrador dolor a Laura, prácticamente imposible de poner en palabras.Finalmente salió el sol para esta gran familia. Poco a poco Vicky se recuperó y su mamá la eligió a Romi como madrina.