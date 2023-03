Como se viene viendo en LAM, programa conducido por Ángel de Brito, todos los eliminados de la casa de Gran Hermano 2022 hacen una visita al piso y tienen un cara a cara con el conductor y sus angelitas donde debaten todo lo visto en el reality. Ahora bien, la última eliminada fue la ex diputada Romina Uhrig, quien al salir de la competencia de la casa más famosa del país, se mostró ausente en el programa de espectáculos. Lo cierto es que después de la falta se dijo que era por estar descompuesta y porque no llegaba con el tiempo de un programa al otro.

La noche del viernes, en LAM mostraron como Romina era entrevistada por el cornista de LAM y el ex participante uso un tono irónico al no saber quién era Ángel de Brito. “Si me invitan voy, ¿Ángel se llama no? ¿Angelito?” comenzó diciendo Romina mientras mostraba una sonrisa en el rostro. “¿No conocías a Ángel de Brito? Le pregunto el periodista Alejandro y ella respondió: Es el morocho, el de pelo negro. Sí, Ángel de Brito y sus son angelitas son, ¿no? Sí Angelito, si me invitas, voy”.

“Romina Uhrig no estará presente en el programa”, comenzó diciendo Ángel de Brito la noche del miércoles en LAM. Esto generó sorpresa e interrogantes en las angelitas presentes, entre ellas, Nazarena Vélez, que dijo: “Me parece raro que una mujer que estuvo muchos meses lejos de sus hijas no se haga presente a un programa”.

Si bien los motivos no fueron del todo claro, el conductor agregó: "La gente de Telefe hizo todo lo posible. Incluso, se negó a hacer un mano a mano grabado." Para finalizar, agregó: "Todo lo que le preguntaron en otros programas, lo negó. No se hizo cargo de nada. Es 'Alfa' en versión mujer."

