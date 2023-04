La China Suárez definió la relación que tiene con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré: “Elegí muy bien”

La China Suárez está en boca de todos últimamente. Luego de separarse de Rusherking, la actriz decidió ir a Ferné con Grego, el programa de Grego Rossello, y no tuvo problema en abrir su corazón y hablar de sus sentimientos sobre amores pasados y su presente.

Fue durante esta entrevista con el comediante que surgió el tema sobre las relaciones que la actriz mantiene con los padres de sus hijos, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña. La China estuvo en pareja con los actores años atrás y tuvo a Rufina Cabré, Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña.

China Suárez.

Lejos de estar molesta o resentida con sus ex, la actriz dejó en claro que no puede estar más satisfecha con las personas con las que eligió criar a sus hijos. “Con los dos padres me llevo re bien, re bien, elegí muy bien”, aseguró, agregando: “No estoy para otro hijo, ya tengo tres”.

La China Suárez continuó hablando sobre su vida amorosa y, pese a que ahora está soltera, no se negaría a una propuesta de casamiento. “Casarme no me casé nunca... no lo descarto, no sé, no lo tengo decidido. Toda la vida es mejor ser madre, aunque no estoy romantizando la maternidad”, explicó.

La China Suárez en Ferné con Grego.

La China Suárez habló por primera vez sobre su ruptura con Rusherking

Durante el programa que conduce Grego Rossello por Luzu TV, la actriz aprovechó para declarar sobre la reciente separación que atravesó y que despertó distintos rumores que intentaban explicar la razón.

China Suárez y Rusherking.

“Y la vida, boludo. A veces pasa. Qué se yo. Está bien. No tengo una respuesta para todo”, lanzó la China Suárez al ser preguntada por el comediante sobre lo sucedido con Rusherking. La actriz decidió no dar muchos más detalles y tratar de cambiar el tema de conversación. Mientras tanto, continúa seguir adelante y empezar de cero, tratando de olvidar al joven artista.

H.O