Ulises Bueno se retiró de los escenarios en abril del corriente año y aunque le aseguró a los fanáticos que se volverían a encontrar, no tenía fecha de regreso confirmada. Sin embargo, todo podría cambiar a partir de un especial pedido de Rusherking.

Días atrás, salió a la luz una canción de Ulises Bueno y Rusherking bajo el nombre de "Mentiras", la misma fue un éxito, ya que fue el primer lanzamiento musical del cuartetero tras su despido de los escenarios.

Como si esto fuera poco, Rusherking le hizo un pedido a Ulises Bueno en medio de una viodellamada: "Nosotros vamos a tocar con vos, a presentar el tema, todo, pero tenés que volver vos. Para mí tenés que volver en un lugar grande de Córdoba, vamos, nos subimos los tres, cantamos el tema y la rompemos, pero bueno, es tu decisión".

"No me metan esa presión que en la oficina me van a estar mirando y van a pensar 'ah si estos están organizando un evento aprovechemos y que la vuelta de Ulises sea más rápido", reaccionó Ulises ante la insistencia de Rusher para que se replantee su regreso a las tablas.

Ulises Bueno, Big One y Rusheking.

Cuándo pensaba volver Ulises Bueno sin la sugerencia de Rusherking

Ulises le pidió a Rusherking que no le meta presión y entre risas reveló: "Yo tenía pensado volver en diciembre, enero". De esa forma dejó en evidencia que aunque no lo había hecho público, ya tenía en mente volver pronto.

Seguido a eso, desde las redes del artista le preguntaron a los fans si se imaginan un show en el que puedan ver a Ulises Bueno y Rusherking juntos en Córdoba, lo que generó una revolución entre los admiradores del cuartetero.