Rusherking salió a defender a Lali Espósito, luego de las críticas de Maxi Trusso: “Ella llenó un Vélez y él está en su casa”

Hace tan solo unos días atrás, Maxi Trusso criticó sin piedad a toda la última generación de cantantes nacionales, argumentando que “no está buena la voz que tienen”. Sin embargo, especificó su descargo en Lali Espósito, lanzando: “La escucho y digo: ‘¿cómo esos giros son tan feos? Más feos no había’”.

Si bien la cantante se encargó de responderle con su divertido y característico sarcasmo por Twitter, Rusherking no quiso dejar pasar la oportunidad de contar su mala experiencia con Trusso, y apoyar a Lali y al resto de sus colegas.

Lali Espósito llenó un Vélez.

En una entrevista con Radio One, el artista de trap comenzó: “Me molestó mucho porque yo lo viví desde adentro. Sé cómo es Maxi Trusso como artista y como persona porque me ha tocado lidiar con él”.

El periodista luego le preguntó si había trabajado con él alguna vez, haciendo referencia a una anécdota que había contado el productor musical, en donde afirmaba que estaba preparando una canción con distintos artistas argentinos, pero finalmente decidió descartarlos. Ante estas declaraciones, el novio de la China Suárez aseguró: “No llegué a trabajar, por eso mismo twitteé. Él dice en la nota que se sumaron muchos artistas y él los tuvo que bajar porque arruinaron la canción y todos los que hacen música ahora tienen giros melódicos malísimos, criticó a Lali que llenó un Vélez, y él está en su casa y es como rara la secuencia”, poniéndose del lado de su colega.

Rusherking.

Sin pelos en la lengua, Rusherking reveló la verdad detrás de los dichos de Maxi Trusso y explicó: “De hecho, él me invitó a una canción a mí y yo no me metí porque no me gustó. Sé que invitó a varias personas cerca de mío y tampoco le gustaron las canciones, y no le quedó otra que decir ‘bajé a todos del feat porque me arruinaron la canción’ y fue muy caradura de su parte”.

“Entonces yo dije ‘no puede ser que esté denigrando y tratando así a nuestra generación’. Nos rompemos el orto y la verdad Lali está llenando un estadio Vélez, no tiene la necesidad de hablar de él y él se ve que sí”, concluyó Rusherking, que no dudó en defender a Lali y a todos los artistas argentinos del momento.

H.O