Gran Hermano comenzó el lunes 11 de diciembre por Telefe. El reality de la casa más famosa del país recibió a 20 nuevos participantes y al día siguiente dos más. Una de ellas fue Sabrina Cortez, quien antes de ingresar vendía contenidos de alto voltaje en Only Fans.

La hermanita resultó ser la menos tímida al vender videos en ropa interior para los usuarios que le pagaban en dólares. La contadora oriunda de la provincia de Mendoza ingresó al día siguiente a la casa.

Sabrina Cortez de Gran Hermano

A la media hora de su estadía en el reality más famoso del país y con los 22 participantes dentro, pasaron hacer la competencia del líder, donde Sabrina Cortez salió la ganadora y ya tiene la inmunidad.

Sabrina Cortez la Baribe camionera

La casa de Gran Hermano le volvió abrir las puertas a dos participantes nuevos al día siguiente de su estreno. En ellos ingresaron Bautista y Sabrina. La primera, fue la contadora mendocina, quien en una charla con sus hermanitos, se abrió un poco más y contó como le dicen.

"Me dicen la 'Barbie camionera' porque abro la boca y la cago", expresó Sabrina Cortez. La hermanita se encuentra de novia hace 7 años con su pareja con algunos vaivén en el medio. La contadora contó que no no son celosos, es por eso que ella sin ningún problema se paraba frente a la cámara y hacía videos para Only Fans.