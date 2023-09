Tras una actuación impactante en la apertura del Bailando 2023, este martes 5 de septiembre realizó su primera presentación en el programa en condición de coach. Va en busca del tercer título de campeona de Flor Vigna, quien eligió una bachata para su actuación, y junto a su compañero, Jony Lazarte, recibió elogios.

La entrenadora acaparó toda la atención en esta primera gala, ya que incluyó un intercambio en vivo con Marcelo Tinelli.

"¿Es tu primera vez como entrenadora?", preguntó el conductor de América, y cuando ella confirmó que era su primera vez en ese rol, insistió en saber cómo llegó a esa posición.

Allí, Damasia, que lucía un llamativo pelo teñido de violeta y un conjunto completamente blanco con botas y uñas largas, respondió nerviosa: "Yo llegué acá por Flor, estoy viendo que me conviene decir... porque la conocí a Flor en la gira de su música, como bailarina suya y entre cosa y cosa surgió esta propuesta", explicó.

Marcelo Tinelli señaló que este año no tenía previsto incluir a ningún familiar en el programa y preguntó: "Usted no es familiar de nadie, ¿no?". A lo que la entrenadora admitió: "Soy hermana de Pedro 'Pepe' Ochoa pero no estoy acomodada ni por él ni por Ángel de Brito. Es una casualidad de la vida... Hice castings y nunca quedé pero Flor me propuso ser su coach", declaró. Estas palabras generaron controversia tanto en las redes como en el estudio.

¿Cómo pasó de ser bailarina y realizar contenido en redes sociales a ser entrenadora en el Bailando 2023?

Efectivamente, Damasia Ochoa es hermana de Pepe Ochoa, el Community Manager de LAM, que consiguió protagonismo recientemente al debutar como panelista en DDM, el programa de Mariana Fabbiani. Además, también está a cargo de las redes del Bailando 2023.

"Subí una historia de mi hermana , la vieron, la citaron a una audición, de ahí para adelante yo no me hago cargo de nada”, dijo Pepe Ochoa.

Más allá de este vínculo familiar con uno de los miembros del show, la realidad es que la ahora entrenadora de Flor Vigna tiene una interesante carrera como bailarina. Es reconocida en la comunidad artística y en sus redes sociales, donde constituyó una comunidad de seguidores que la respalda.

En su cuenta de Instagram cuenta con más de 28 mil seguidores, se presenta como coreógrafa y se mantiene muy activa. Con frecuencia comparte videos con actuaciones que van desde lo más clásico hasta lo más atrevido.

Su amistad con Flor, comenzó cuando se unió al equipo de bailarines de Vigna para sus giras musicales, y desde entonces, forjaron una hermosa relación.

"Con Dama nos hicimos cercanas en la gira de mi música. Me gustaba ver cómo se rompía el lomo en todo, desde el primer día vi que era alta compañera y una súper leona", contó Vigna en un posteo. Y más adelante, recordó: "Le empecé a preguntar de sus sueños y ella de los míos y nos dimos cuenta que podíamos unirnos … Vi que no me la podía perder, tenía una especie de mujer maravilla enfrente".

Aunque la entrenadora fue aceptada por la producción, se generaron opiniones divididas, como la percepción de favoritismo hacia Vigna. Ella insistió en que demostrarían en la pista el gran talento que poseen como equipo y se presentaron en busca de una nueva victoria.

