Salen a la luz nuevos detalles del drama de Valeria Lynch por el destierro a su hijastra: “La traicionó y se pudrió todo”

Los Socios del Espectáculo tiraron una bomba ayer por la mañana cuando revelaron que Valeria Lynch habría desalojado a Tais Bornes de su hogar. La joven es la hija de la ex pareja de la cantante, Cau Bornes. Luego de su separación en 2019, su hijastra decidió quedarse a vivir con ella, pero parece que todo quedó en malos términos, luego de que ella la traicione enviándole audios a su padre para usarlos en su contra en la Justicia.

En un principio habían asegurado que Lynch echó a Tais porque no había una buena relación entre ella y su actual pareja, Mariano Martínez, el ex guitarrista de Ataque 77. “Tais estaba angustiada, me dicen que dijo ‘por culpa del novio perdí a mi mamá’”, comentó Nancy Duré, agregando: “Me mandaron un audio donde dice textual, que Valeria la echó, pero que incluso podría haber sido Martínez el que la sacó de la casa”.

Valeria Lynch y Tais Bornes.

Durante el programa de El Trece, los conductores sacaron a la luz nuevos detalles sobre el episodio que podrían explicar la razón detrás de la drástica decisión. “Tais le habría enviado a su padre audios duros de Valeria hablando mal de él para que pueda usarlos en la Justicia. La traicionó y ahí empezó a pudrirse todo”, reveló Rodrigo Lussich, quien también comentó que fue Mariano Martínez quien la descubrió enviando esos audios.

La reacción de Tais Bornes luego de que Valeria Lynch la eche de su casa

Nancy Duré fue la encargada de dar a conocer más información sobre la situación entre Valeria Lynch y la hija de su ex, quien logró acceder a allegados de la familia que le relataron cómo está viviendo este momento la joven. “Cau Bornes por el bozal legal no puede hacer referencia al tema, pero lo que me cuentan desde su entorno, replicando sus palabras, es que Tais estaba muy mal y que la situación se la relató a él llorando completamente”, explicó.

Lussich también aprovechó para contar cómo se dieron los hechos, sucediendo todo muy rápido y de una manera muy dramática. “Tais está muy dolida por haber sido echada y no pudo volver a su casa. Valeria no le dejó sacar la ropa de la casa, no pudo volver a ver a sus perros, no sacó el cepillo de dientes ni sus fotos ni su diario íntimo. Según el entorno de Cau, Tais tampoco pudo sacar una foto que tenía de su verdadera madre y que estaba dentro de la casa”, cerró.

Aunque ni Valeria Lynch ni su hijastra, Tais Bornes, salieron a hablar, desde Socios del Espectáculo se encargaron de revelar que la relación es muy complicada de solucionar, luego de que la joven la haya traicionado con su padre y, en consecuencia, la cantante la haya echado de su casa.

H.O