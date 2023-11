Taylor Swift llegó a la Argentina por primera vez este miércoles 8 de noviembre para dar una serie de conciertos en el estadio Más Monumental. A pesar de la inmensa expectativa por su llegada, los medios nacionales se sorprendieron al verla bajar de su avión con un paraguas sobre su cabeza y cuerpo.

Muchos argentinos la criticaron por esta actitud, sin embargo, la cantante utiliza esta técnica hace años y tiene un significado más profundo de lo que se cree. En un antiguo documental llamado "Miss Americana", la misma Taylor explicó: "Con el correr de los años aprendí que no me hace bien ver fotos mías todos los días, porque tengo tendencia a... No pasó muchas veces, pero cada tanto hay cosas que me detonan".

Taylor Swift llegando a Argentina.

Además, la artista estadounidense detalló que clase de fotos pueden llegar a afectarla: "Puede ser una foto en la que mi barriga parezca grande o que alguien diga que parezco embarazada. Eso me detona y dejo de comer, por ejemplo".

Por último, Taylor Swift reflexionó sincera en su documental: "Nunca te dices: 'Tengo un trastorno alimenticio'. Sabés que controlaste todo lo que comiste ese día y eso no está bien".

Qué más dijo Taylor Swift sobre su trastorno alimenticio en el documental

La cantante decidió abrir su corazón y compartir detalles de la enfermedad que enfrenta día a día: "Creía que debía sentir que estaba a punto de desmayarme en el escenario. Ahora me doy cuenta de que si comés, conservás energía y te fortalece. Puedes hacer muchas presentaciones y no sentirlo. Fue una evaluación muy positiva, porque ahora estoy feliz con cómo soy. No me preocupa tanto si alguien me dice que aumenté de peso".

A pesar de aclarar que ahora se encuentra mucho mejor respecto a su enfermedad, Taylor Swift también aclaró en el documental que "No es una puerta fácil de cerrar", y agregó: "Es mejor tener kilos de más que lucir enferma. Eso no te conduce a nada bueno".

J.C.C