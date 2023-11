Pampita vive una hermosa historia de amor con el legislador porteño Roberto García Moritán. Ambos sostienen una familia ensamblada y se los ve muy felices públicamente, sin embargo, posiblemente una de las cosas que podría separarlos es la ideología política.

La Argentina vivió una jornada extraordinaria el pasado domingo 19 de noviembre donde eligió a Javier Milei como el nuevo presidente de la nación. El referente libertario se impuso ante Sergio Massa con más del 55% de los votos, marcando así el inicio de una nueva etapa política en el país. En este contexto, esta página en la historia le preocupa a Pampita.

Pampita con Ana García Moritán votando

Fue en agosto de este año, horas después de las PASO, donde la modelo expresó su preocupación por algunas políticas o ideas que milita el referente libertario. Muy sincera, comentó: "Yo de política no sé nada, prefiero mantenerme al margen. Pero sí hay unas cosas que dice Milei que a mí me preocupan obviamente y una de las que más me preocupa, que lo hablaba en casa, es la posibilidad de comprar armas al ser mayor de edad".

Sobre este tema, destacó que en la mayoría de los países en los que se aplica esta ley no existe un testeo previo de salud mental: "Hay tiroteos en escuelas, colegios, teatros… No sé si ese es el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei", destacó en aquella oportunidad. No obstante, el recién electo Jefe de Estado le respondió y aseguró que no era una "visión neutral de Pampita".

Roberto García Moritán celebró sin Pampita la victoria de Javier Milei

Ahora, este domingo, tras conocerse los resultados del balotaje, en donde quedó en evidencia la victoria histórica de Javier Milei, Roberto García Moritán se acercó hasta el búnker de La Libertad Avanza para festejar el triunfo del nuevo mandatario.

A través de sus historias en Instagram, Roberto García Moritán se dejó ver muy cercano de los seguidores libertarios, celebrando el inicio de una faceta diferente en la historia política de la Argentina. El legislador porteño fue solo, sin la compañía de Pampita y sus hijos.

AM