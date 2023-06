Barbie Vélez y Lucas Rodríguez recibieron hace tres meses a Salvador, su primer hijo. Desde entonces, han estado adaptándose a la paternidad, retomando sus rutinas previas al nacimiento del niño y, sobre todo, disfrutando del tiempo en familia.

Barbie Vélez suele compartir en sus redes fotos del día a día de Salvador, sin embargo, esta vez fue su abuelo quien compartió imágenes inéditas del bebé. “El piojito de su abuelo. Salvador”, escribió Alejandro Pucheta, la expareja de Nazarena Vélez.

La producción de Salvador, el hijo de Barbie Vélez.

En las distintas fotografías se lo puede ver a Salvador durmiendo de manera muy tierna, acostado sobre un canasto. Barbie Vélez eligió para su vestimenta tonalidades calmas como beiges o marrones.

La producción de Salvador, el hijo de Barbie Vélez.

Barbie Vélez confesó cómo fue el parto de Salvador

En diálogo con CARAS, la hija de Nazarena Vélez habló sobre la llegada de Salvador al mundo y aseguró: “Mi prioridad es mi bebé y quiero disfrutar cada momento con él”, explicando: “No tengo palabras para describir lo que me genera mi hijo, me llena el alma. Me trajo un amor que nunca sentí, yo pasé a un segundo plano”.

La producción de Salvador, el hijo de Barbie Vélez.

Recordando sobre el parto, Barbie Vélez reconoció que, aunque hubo un cambio de planes a último momento, pudo disfrutar de la experiencia de todas maneras y no tuvo mayores complicaciones. “Si bien nuestra elección había sido ir a parto natural, cuando se dio la cesárea fue hermoso”, comenzó expresando la influencer.

La producción de Salvador, el hijo de Barbie Vélez.

“La presenció Lucas y mi mamá, algo que me puso muy contenta. Mi experiencia fue bárbara. Lo pude ver cuando nacía porque no estaba completamente dormida y a la vez no sentí dolores. El postoperatorio fue bueno”, agregó Barbie Vélez. Sobre el embarazo en general, la esposa de Lucas Rodríguez afirmó: “No me obsesioné con el cuerpo, disfruté todo. Tuve algunos antojos de chocolates y dulces. Al principio, me cuidé más con las comidas y luego me relajé un poco. Pero, en general, tuve un embarazo súper sano y hermoso”, mostrándose muy feliz con toda esta nueva vida que está viviendo junto a su familia.

H.O