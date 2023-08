Sandra Villarruel reveló cómo es Luis Miguel en la intimidad: "Es un gran amante"

Sandra Villarruel fue interceptada por el cronista de Socios del Espectáculo y habló sobre el reconocido cantante que recientemente dio un concierto en Argentina, Luis Miguel. La exvedette no lo dudó y reveló todas las intimidades del artista.

Primero le preguntaron sobre el show que brindó el cantante, a lo que afirmó: "Lo iría a ver porque realmente canta como los dioses, si cantara otra cosa, ya viene de robo, hace un montón con el mismo álbum".

Luis Miguel en Argentina.

Luego el cronista le preguntó sobre su noche de pasión con el artista, y ella rápidamente le corrigió y le dijo que fue más de un día: "Fue una semana en la que no me dejaba ir". Luego, Sandra detalló cómo era Luis Miguel con ella: "Es muy caballero, es romántico, la verdad me pareció, en ese momento, una excelente persona, es impecable".

Pero eso no fue todo, ya que Sandra Villarruel confesó cuál fue la técnica que uso Luis Miguel con ella en su primer encuentro: "La primera noche empezó a mojar pétalos​ de rosa en vino tinto y me los daba en la boca y yo le daba a él".

¿Cómo comenzó la breve historia que compartieron?

La exvedette contó que todo comenzó cuando lo llevó a su hotel, donde lo esperaban todas sus fanáticas: "Cuando llegamos al hotel que lo dejábamos​ a él, yo lo saludo y él me dice '¿no te vas a quedar conmigo?'".

"Venía justo de separarse de su papá, su mamá todavía no sabía donde estaba, así que estaba con todo ese mambo y eso fue lo que hablamos en la primera noche", reveló Sandra Villarruel. Por último, la mujer decidió aprovechar para alagar a Luis Miguel: "Es un buen amante por lo que yo recuerdo, tenía 18 y tenía bastante experiencia".

J.C.C