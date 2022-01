El 2022 llegó lleno de buenas nuevas para Santiago del Moro. Mientras continua al frente del gran éxito de la televisión “MasterChef Celebrity” (en su tercera temporada), afronta con mucha gratitud el sexto mes de embarazo de su esposa María José Sánchez. Con una tierna postal, el conductor compartió con sus seguidores como crece su tercer hijo.

“Podría escribir mil cosas, pero las palabras sobran!”, escribió junto a un emoji de bebé y un corazón. En la foto se lo ve abrazando la incipiente pancita de su esposa, tras un Año Nuevo juntos y brindando por la familia.

Santiago del Moro confirmó que será nuevamente papá con una foto de la incipiente pancita de su esposa.

Del Moro y María José son padres de Catalina y Amanda, y están juntos desde la adolescencia. Para él, ella es su gran sostén y cable a tierra, además del gran amor de su vida.

Sobre el bebé en camino se sabe que es otra nena, de la que no dieron a conocer aun el nombre, y que nacerá en abril.

Santiago del Moro reveló qué lo motivó a volver a ser papá

Consagrado como uno de los conductores más importantes de la Argentina y feliz por el debut de la tercera temporada de MasterChef Celebrity por Telefe, Santiago del Moro abrió su corazón. El conductor se convertirá en papá por tercera vez y reflexionó sobre qué lo motivó volver a transformarse en padre.

"El año pasado, en el peor momento de la pandemia, cuando todo era oscuridad, le dije a María que tenía ganas de ser papá de nuevo. Me pareció que era un momento para apostar a la vida. Nosotros ya habíamos pasado por otras búsquedas, no se nos había dado en su momento y ya lo habíamos descartado. Pero durante la pandemia le dije: 'Mirá, me parece que es momento de apostar a la vida, a la luz y a algo nuevo'", contó en Cortá por Lozano.

Luego reveló que cuando se enteró de que su pareja estaba embarazada también le llegó la propuesta para conducir la tercera temporada del ciclo. "Una cosa fue llevando a la otra, lo decidimos y se dio. Paralelamente a eso, cuando decidimos empezar la búsqueda me llegó esto de MasterChef Celebrity y, en medio de tanta oscuridad, apareció este rayo de luz", cerró.

El conductor está en pareja con María José, su novia de toda la vida, y tienen dos hijas: Catalina y Amanda. ¿Como se llamará su tercer heredera?