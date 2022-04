Santiago Del Moro le reveló su segundo nombre a Tomás Fonzi: La reacción del actor

Santiago Del Moro ya había amagado una vez con contar su segundo nombre en MasterChef Celebrity mientras bromeaba con Charlotte Caniggia. Sin embargo el conductor no se animó a decirlo de frente y se lo susurró al oído. Si bien se llegó a escuchar, no se volvió a hablar del tema.

En un nuevo episodio del reality, Santiago del Moro se volvió a enfrentar a una ocasión similar, esta vez con Tomás Fonzi. Fue cuando el conductor se acercó a la mesada del actor y le dijo: "Fonzi, Tomás Gonzalo", y éste le preguntó si él también tenía segundo nombre. "Sí, Pascual", le respondió Santiago del Moro sin rodeos y el ex Verano del 98 señaló sorprendido: "Mirá, me encanta".

"MasterChef Celebrity": confirman cuándo será la final y otros detalles de la competencia

MasterChef Celebrity está en la recta final y mientras muchos dudaban cuándo sería el final de la competencia. Santiago del Moro desveló que este domingo se llevará a cabo la ansiada final del programa culinario de Telefe.

Tras la eliminación de Mery del Cerro el pasado domingo, el conductor del programa abrió la noche del lunes indicando que esta semana será la definitiva, ya que el programa llegará a su fin el domingo 10 de abril. "Tengo dos noticias para ustedes", les dijo el presentador a Tomás Fonzi, Mica Viciconte, Juario y Denise Dumas, los finalistas.

Santiago Del Moro en MasterChef Celebrity.

"Las dos son buenas. La primera es que ya no hay más estrellas, en esta altura no hay más. La segunda es que quien sea el mejor plato de esta noche, estará casi a un pasito de la final", continuó Santiago y agregó: "Quien suba hoy al balcón, no participa mañana y pasa directamente al miércoles. Y si mañana uno va a arriba, también quedará protegido. El peor plato del martes se va a su casa. Es decir, el mejor plato de hoy sube y mañana cocinan tres. El peor de mañana se va y el miércoles siguen los otros tres. El domingo es la gran final y llegan solo dos".