Gran Hermano 2022 está llegando a su fin, y la noche del domingo fue muy especial para los finalistas Marcos, Julieta y Nacho, porque recibieron a la última cena al conductor del reality, a Santiago del Moro. Dentro pudieron apreciar una deliciosa cena y apreciaron imágenes de lo que fue el reality y algo del afuera de los participantes en estos 5 meses, y hasta de los que salieron poco a poco.

Entre charlas, risas y clips, Santiago del Moro le habló a cada uno de los finalistas y les dedicó unas lindas palabras que los emocionó. Comenzó por Nacho, quien le describió lo inteligente y fuerte que es luego de todo lo que vivió al perder a su madre y como acompañó a su abuela. “Sos inteligente Nacho, sos analítico. Como transitaste tu dolor y seguiste adelante”. Además, agregó: “Te admiro por eso Nacho, creo que tenes un futuro en lo que quieras hacer brillante, porque sos brillante”.

“Me parece Juli que vos no todavía no tomas conciencia de lo fuerte que sos, lo poderosa que sos”, le decía Santiago a Disney admirando las cualidades en las que Julieta se mostró muy agradecida por sus palabras. El último, fue Marcos, el primo: “Vos creo que nos has enseñado a todos los argentinos a ser mejores”, fueron algunas de las palabras que le dedicó el conductor a uno de los participantes más queridos por el público.

Boda de tres

Los finalistas Marcos, Julieta y Nacho tuvieron una boda de tres dentro de la casa. La ceremonia estuvo a cargo de Tomas Holder, quien hizo de cura para unir a los participantes y de todos los ex participantes, quienes se vistieron de gala para el importante acontecimiento. En el altar, esperaban Marcos y Nacho, y de la mano de Alfa, entro Julieta caminando al altar.

Los ex participantes dijeron unas palabras que dejaron de lado todo tipo de diferencias y conflictos en el pasado. Cuando los tres dieron el si, hubo un beso entre Julieta y Nacho, Marcos y Julieta y un doble beso entre Nacho y Marcos, uno en el cachete y el otro con un pico en la boca, que le dio humor a la ceremonia.

J.M