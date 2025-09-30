Esta semana comenzó con un suspiro de esperanza para el entorno de Thiago Medina. El joven, que continúa internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, se despertó después de permanecer en estado delicado desde el accidente en moto que lo obligó a ser operado en dos oportunidades. La noticia fue confirmada por su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis.

En medio de un camino de recuperación que los médicos califican como “lento pero estable”, Thiago Medina mostró signos alentadores que fueron compartidos por Daniela Celis en sus redes sociales. La conductora agradeció las cadenas de oración y el apoyo constante de los seguidores, al mismo tiempo que detalló que, aunque el pronóstico sigue siendo reservado, los progresos generan ilusión.

El avance en la salud de Thiago Medina

Daniela Celis fue la encargada de dar a conocer la mejoría de Thiago Medina. Con un mensaje cargado de emoción en redes sociales, reveló que el ex Gran Hermano ya no necesita respirador, sino que recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo. “Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros”, expresó la influencer en sus historias de Instagram.

Daniela Celis contó que fue un momento muy especial mirarlo a los ojos nuevamente y sentir que reconocía a su entorno. “Estoy muy feliz, gracias”, aseguró, reflejando el alivio que significó para ella y para todos los que han seguido de cerca la evolución de Thiago en estas semanas de internación.

La reacción de Thiago Medina al ver a sus hijas

Las buenas noticias siguen llegando para la familia del ex Gran Hermano. Hoy 30 de septiembre, Daniela Celis compartió cómo vio a al padre de sus hijas “Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo”.

Del mismo modo, la influencer reveló un emotivo momento que protagonizó Thiago Medina: “Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros, vio videos de sus bebés y se puso contento”. Agradeciendo los avances, Daniela Celis pidió a sus seguidores mantener la cadena de oración y no dudó en agradecer el acompañamiento y trato que ha estado recibiendo el padre de sus hijos en este momento.