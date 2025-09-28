Daniela Ceiis mostró cómo se encuentran sus hijas a 15 días del terrible accidente de Thiago Medina

Daniela Celis está atravesando uno de los momentos más duros de su vida tras el terrible accidente de tránsito de Thiago Medina. A quince días de este trágico suceso, la modelo acompaña a sol y a sombra al padre de su hija en su recuperación y manteniendo un contacto estrecho con sus fans mediante publicaciones diarias que actualizan el estado de salud del ex Gran Hermano edición 2022, como así también el crecimiento de las pequeñas Laia y Aimé de un año y nueve meses.

Así está Laia y Aimé, las hijas de Thiago Medina y Daniela Celis

El amor entre Daniela Celis y Thiago Medina nació durante la edición 2022 de GH y tras su paso por el reality televisivo, un 29 de enero de 2024 nacieron Laia y Aimé. Desde ese entonces, la influenecer muestra cómo es maternar a dos gemelas recién nacidas mientras combina su rol de madre con los diversos proyectos laborales debido a su prometedor futuro en los medios. Sin embargo, con el accidente del joven de 22 años, debió restructurar su día a día haciéndose cargo en tiempo completo de la crianza de sus primogénitas mientras, al mismo tiempo, vela por la salud del creador de contenidos.

Tanto Pestaniela como sus herederas reciben el amor y la contención de sus familiares, padrinos, madrinas y amigos acompañándolas en estos momentos de tensión y suma angustia. Sin embargo, este domingo, las hermanitas disfrutaron de una agradable tarde de sol rodeadas de risas y juegos en el parque. Tomadas de la mano de un niño de similar edad, caminaron por el verde césped aprovechando el clima primaveral propio de esta estación del año.

“Nuestras curitas”, escribió la panelista haciendo alusión a los sentimientos reparadores que le genera la presencia de sus allegados en su vida mientras transitan la ausencia de Thiago. En varias oportunidades, se las vieron a las nenas con un rosario en la mano como muestra de fe hacia el tan ansiado milagro para que su papá se cure y vuelva pronto a su hogar junto a ellas.

Por su parte, la modelo hizo un stop en su carrera priorizando la unión familiar y poniéndose al hombro la maternidad donde la contención es primordial. "Hoy estoy luchando para que mis hijas no se quedan sin su papá. Y sé que ustedes también. Gracias de todo corazón por siempre acompañar a esta familia que los ama", escribió al momento de anunciar su ausencia del show Patria y Familia realizado en el Gran Rex. Además, dejó de lado sus apariciones en los canales de streaming, como así también en sus redes sociales en materia laboral. Ahora sólo difunde el parte médico de su expareja y los momentos más tiernos de las chiquillas.

Daniela Celis difundió el nuevo parte médico de Thiago Medina

En las últimas horas, Daniela Celis volvió a reforzar el pedido de la cadena de oración para Thiago. Asimismo, reveló lo que dijo el último parte médico: “Se encuentra con recuperación de su estado general, con mejoría de los parámetros respiratorios bajo maniobras para salir de la asistencia respiratoria mecánica, en trabajo conjunto de los equipos de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición”. Pestaniela no pierde las esperanzas, aunque tiene en claro que la recuperación del ex GH va a ser lenta y va a requerir de mucha paciencia y de mucho amor para sanar. Ella está dispuesta a dárselo y dejar todo para ver a Medina fuera de terapia intensiva.

