Gran Hermano 2022 dejó varias personalidades que llamaron la atención de los fanáticos, y muchos ex participantes están aprovechando este buen momento para trabajar y poder "facturar" esta fama que les dio el reality más visto de la televisión argentina. Sin embargo, hoy trascendió la cifra que pide Coti por hacer una presencia y desató una gran polémica.

Aunque la correntina fue eliminada a la mitad del juego, desde el principio se ganó el cariño de la gente gracias a su particular manera de ser y por las estrategias que realizó en la casa. Ya en el "afuera" hizo valer rápidamente esa circunstancia y con una suma impactante.

Imagen reciente de Coti Romero.

Fue Facundo Ventura quien lo reveló en Mañanísima durante una charla con Carmen Barbieri. El hijo de Luis Ventura comenzó: "Algunos piden cifras que son una locura. Por ejemplo, yo tuve que llamar a Coti de Gran Hermano para hacer un desfile, un desfile, que es hacer alguna pasada y sacarse algunas fotos, y me pidieron 800.000 pesos. Me quedé helado", contó el muchacho, sin embargo, esto no sorprendió tanto a Carmen, que le contestó: "Hay modelos que están muy muy arriba que para hacer una sola pasada, pero una sola eh, piden 600.000 pesos".

Por último, Facundo agregó: "Pero bueno, no son todos así, porque también hablé con Nacho y me pasó la mitad, 400.000 pesos. Y estamos hablando del que fue subcampeón, del que salió segundo. Está bien como dicen acá que se cotice, me parece bárbaro, pero pidiendo 800 lucas no sé si habrá muchos que se lo puedan dar".

La tierna sorpresa de “El Cone” para Coti Romero por su cumpleaños

El 18 de abril fue el cumpleaños de Coti Romero y al celebrar sus 21 años recibió un regalo especial de su pareja, Alexis "El Cone" Quiroga. “El Cone” le decoró la habitación del hotel que compartieron con globos y pétalos de rosa. Además, todo quedó registrado por los ex hermanitos en sus historias de Instagram.

Para agasajar a su novia que conoció en Gran Hermano, preparó la cama con globos, fotos y cintas de colores que dejó sorprendida a la correntina. Por la noche salieron a cenar, y mostraron su cena y el dilema entre elegir entre ñoquis o lasaña. Luego, sopló la velita al ritmo de “Las Mañanitas”, dando por iniciado sus 21 añitos.

Coti y "El Cone" en Cancún.

Recordemos que la feliz pareja se encuentra en Cancún y ambos se hospedaron en un exclusivo hotel. Para su alojamiento eligieron el Hotel Grand Palladium de Costa Mujeres, una cadena internacional de hoteles de la que Pampita es embajadora.